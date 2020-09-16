Названы виновные в катастрофах Boeing 737 MAX

Комитет Палаты представителей конгресса США, изучавший причины и обстоятельства катастрофы двух Boeing 737 MAX, опубликовал итоговый доклад. В результате расследования члены комитета возложили ответсвенность за катастрофы на инженеров-разработчиков этой модели самолета и на надзорные органы, которые уступили контроль над качеством нового самолета самой корпорации «Боинг».

Как говорится в пресс-релизе, выпущенном парламентским комитетом, «в докладе излагаются пугающие факты о том, как Боинг – из-за кокуренции с «Эрбасом» и желания увеличить прибыльность для Уолл-стрит – обошёл проверки со стороны авиационной администрации, утаил критически важную информацию от пилотов, а затем ввел в эксплуатацию самолёты, которые убили 346 невинных людей».

Первая катастрофа самолета модели Boeing 737 MAX, введённой в эксплуатацию в начале 2017 г., произошла в октябре 2018 года. Самолёт индонезийской авиакомпании Lion Air пропал с радаров через 13 минут после вылета и упал в море. Спустя 5 месяцев потерпел крушение самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Аддис-Абебы в Найроби. Катастрофа произошла через несколько минут после взлета.

В обоих случая, как установило расследование, крушение произошло из-за дефекта в компьютерной системе коррекции маневрирования, который было невозможно исправить ручным управлением.