В Харьковской области объявлен траур по жертвам катастрофы Ан-26Ш

В Харьковской области объявлен траур по жертвам авиакатастрофы: в пятницу вечером там разбился учебный Ан-26Ш с курсантами на борту, погибли 25 человек. Ещё двое находятся в больницах, из них один в критическом состоянии с ожогами 90% тела. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил полётов", но рассматриваются и другие версии.

Николай Коваленко, зам.начальника Харьковского университета воздушных сил Украины:

"Есть версия, что отказал левый двигатель, потому что самолёт пошёл влево. Что там случилось — выясним, когда получим данные с "чёрного ящика", комиссия доведёт всю информацию полностью."

Самолёт упал при заходе на посадку в районе Чугуева. Поисково-спасательную операцию вели всю ночь и прекратили в субботу утром. Ранее сообщалось, что на борту самолёта находились 28 человек, но позже стало известно, что одного курсанта не допустили к полёту.

По данным украинских СМИ, разбившийся "Антонов" был произведён в 1977 году, в середине 90-х проходил капитальный ремонт. В ближайшие дни должно было начаться освидетельствование для продления ресурса ещё на два года.