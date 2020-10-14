Из-за коронавируса Нидерланды запрещают продажу марихуаны после 8 вечера

Нидерланды вводят режим "частичной изоляции", чтобы обуздать один из крупнейших всплесков коронавируса в Европе. С сегодняшнего дня будут закрыты все бары, кафе и рестораны. Также будет запрещена продажа алкоголя и марихуаны после 8 часов вечера. Долгое время уклонявшийся от введения обязательного ношения масок премьер-министр страны, наконец, принял такое решение - оно касается целого ряда общественных мест и лиц старше 13 лет.

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов: "Это тяжелое послание, и новые правила могут нанести вред. Но это единственный способ, потому что факты не лгут. Мы должны быть строже к себе и строже к нашему поведению".

Между тем жители Ливерпуля, где с понедельника были закрыты все пабы, привыкают к жизни в условиях новых ограничений - самых жестких в Англии на сегодняшний день. В Великобритании ежедневно регистрируется более 17 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Оппозиционная Лейбористская партия заявляет, что план правительства не работает и необходима полная изоляция по всей стране.

Кир Стармер, лидер Лейбористской партии: "Я призываю к двух-трехнедельному перерыву в Англии потому, что это временный набор четких и эффективных ограничений, направленных на то, чтобы снизить коэффициент распространения коронавируса и обратить вспять тенденцию роста заражений и госпитализаций".

Тем временем в Париже владельцы ресторанов и баров устроили коктейльную вечеринку у одного из главных вокзалов города, чтобы таким образом обратить внимание французских властей на проблемы своей отрасли из-за эпидемиологических мер по борьбе с коронавирусом.

Стефан Манигольд, владелец ресторана: "Правительство должно принять меры поддержки компаний - решительные и действенные, которые соответствовали бы той экономической трагедии, с которой мы сталкиваемся здесь и по всей Франции".

"Сегодня я, как владелец бара, оказался в одиночестве. Вечера стали слишком короткими, а долгими днями я пытаюсь найти решение, но сегодня я просто не знаю, что меня ждет в будущем". - говорит этот мужчина.

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду даст интервью ведущим телеканалам страны на фоне стремительно растущего числа заражений коронавирусом, ужесточения ограничений и введения новых мер.