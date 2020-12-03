ООН больше не считает марихуану особо опасным наркотиком

Комиссия ООН по наркотическим средствам смягчила позицию в отношении каннабиса. Его исключили из перечня веществ, которые подлежат наиболее жёсткому контролю в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах. Сделано это по предложению Всемирной организации здравоохранения. Таким образом сняты максимально жёсткие ограничения на применение марихуаны в медицинских и иных целях. Это решение поддержали 27 стран-членов Комиссии. 25 выступили против, в том числе Россия.

Каннабис и его производные по-прежнему считаются наркотиками и входят в базовый список Единой конвенции. Статьи, посвящённые этому веществу, остались без изменений. Сохраняются ограничения на владение и использование марихуаны, в том числе в медицинских и исследовательских целых. Производство и продажа каннабиса допускаются только при наличии разрешения от государства. Страны-участницы соглашения должны регулировать количество марихуаны, которое доступно на их территориях.

Вопрос о смягчении позиции ООН в отношении каннабиса поднимался неоднократно — это связано со всё более широким применением этого вещества в медицине. Как сообщает постпред России Михаил Ульянов, ВОЗ рекомендовала более серьёзные шаги по ослаблению контроля за оборотом марихуаны, однако пять из шести предложений были отвергнуты:

«Почти все члены Комиссии, включая тех, кто поддержал некоторые из рекомендаций, заявили, что их страны остаются приверженными конвенциям ООН и категорически отвергают легализацию марихуаны в рекреационных целях».

Ульянов заверил, что Россия будет и дальше жёстко контролировать оборот марихуаны. Предложения ВОЗ, по мнению Москвы, «могут иметь негативные последствия для целостности режима контроля за наркотиками».

Продажа и употребление каннабиса, в том числе ради развлечения, признаны законными в целом ряде стран мира. Среди них — США, Канада, Австралия и Испания.