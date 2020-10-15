COVID-19 в Нидерландах: ни танцев, ни марихуаны, ни выпивки

В четверг все то, что происходило в этом квартале Гааги накануне вечером, осталось в воспоминаниях. Бары, пабы, рестораны и кафе закрыты. Кроме того, с 20:00 до 07:00 запрещено продавать марихуану и алкоголь, и потреблять их на улицах.

В гостях одноверменно могут находиться три человека, включая хозяев.

Молодежь отнеслась с запретам с пониманием: "Сейчас мы повеселимся в последненький разочек, потому разойдемся по домам, у меня есть бабушки и дедушки, я должен о них думать, об их благополучии, правительству я доверяю, меры, которые принимаются, поддерживаю".

Глава кабмина Рютте сказал, что ограничения вводятся как минимум на 14 дней, по мнению премьера, этот шаг болезненный, но единственно возможный.

В королевстве в настоящий момент выявлены почти 200 тысяч вирусоносителей.

Для чуть больше 6 600 пациентов COVID-19 стал летальным, всего в Нидерландах проживает 17 с небольшим миллионов человек.