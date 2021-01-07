Во Франции затягивается вакцинация от коронавируса

За первые пять дней прививочной кампании против коронавируса во Франции вакцину получили около 45 тыс. человек. Такие данные представил министр здравоохранения Оливье Веран. Согласно официально статистике, темпы вакцинации растут, но они по-прежнему значительно отстают от показателей, анонсированных правительством.

Медики опасаются, что недостаточно активная прививочная кампания обернётся ростом заболеваемости COVID-19 и ещё большими жертвами. Так это видит врач-терапевт Джимми Моамед:

«Каждая потерянная неделя — это больше госпитализаций в больницах, больше людей, которые будут лишены медицинской помощи, это система здравоохранения на грани перегрузки, а ещё и локдаун в мире культуры, закрытые рестораны и бары... Вакцина — ключ к выходу из кризиса. Но предлагаемый график недостаточно быстр, мы должны ускорить этот процесс... При нынешних темпах пройдут месяцы, а может быть и годы, прежде чем у нас появится коллективный иммунитет. Надо ведь вакцинировать как можно больше людей, чтобы вирус перестал распространяться».

Правительство обещает ускорить вакцинацию, чтобы уже до конца месяца привить от коронавируса миллион человек. Сначала минздрав планирует обеспечить первой из двух доз вакцины всех работников работников системы здравоохранения старше 50 лет или с повышенным риском осложнений.

С 18 января, как ожидается, право привиться получат жители Франции старше 75 лет. Ускорению кампании должно способствовать открытие новых пунктов вакцинации — пока что удалось развернуть по одному такому центру в каждом департаменте страны.

Сложности могут возникнуть из-за недоверия в обществе, которое фиксируют социологи. Согласно последним опросам, примерно 45% французов не хотят прививаться от коронавируса.