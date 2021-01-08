Израиль собирается завершить вакцинацию до конца марта

Израиль собирается стать первой страной в мире, вакцинировавшей всех совершеннолетних граждан: премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о заключении нового соглашения с компанией Pfizer. Таким образом, власти рассчитывают, что все израильтяне старше 16 лет смогут получить прививку до конца марта.

Но пока число инфицированных растёт, и с четверга в стране действует новый жёсткий карантин.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

"Победа близка, и осталось последнее усилие. Я призываю всех соблюдать правила карантина, все отрасли без исключения. Мы должны заботиться друг о друге: коронавирус не делает различий между нами, поэтому и мы должны заботиться о каждом одинаково. Необходимо соблюдать карантин: это последнее большое усилие".

Израиль уже далеко обогнал все остальные страны по доле привитого населения: за три недели дозу получили полтора миллиона человек. Израильские СМИ сообщают, что среди секретов успеха — не только эффективная система распределения и общий опыт действий в чрезвычайных ситуациях, но также тесные личные контакты премьер-министра с руководством Pfizer и тот факт, что Израиль платит за дозу примерно вдвое больше, чем другие государства.