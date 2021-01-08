ЕС помогает малому бизнесу освоиться в Китае

_Грамотная защита бизнес-идей может помочь обрести международный успех, а ее отсутствие порой грозит провалом. В ЕС налажена система помощи малым предприятиям, выходящим на экспортные рынки. _

Идеи под защитой

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В компании знают о ценности своей разработки. Когда там решили сотрудничать с Азией, то обратились за помощью в финансируемую Евросоюзом службу - Управление по оказанию помощи компаниям ЕС в Китае.

Герт-Ян Брок, генеральный директор компании, рассказывает: "С нами связался партнер в Гонконге. У нас не было опыта работы на китайском рынке, и мы позвонили в европейскую профильную службу. Это оказалось очень полезным для подготовки выхода на рынок Китая. Мы получили указания, что и как делать. Бесплатные советы экспертов сэкономили драгоценное время и деньги, а также подстегнули наш выход на китайский рынок".

По оценкам специалистов, не менее 45% ВВП ЕС генерируют отрасли, производящие интеллектуальную собственность. Замечено, что фирмы, защищающие патентами свои разработки, в итоге получают на треть больше прибыли, чем конкуренты. Однако сегодня инвестировать в охрану нематериальных активов готовы менее 10% малых компаний ЕС. Почему?

Некоторые не осознают важности этого шага, для некоторых оформление патентов слишком затратно.

Все должно начинаться со сбора информации, рассказывает руководитель Управления по оказанию помощи компаниям ЕС в Китае Джим Ступмен. "Европейским группам предоставляются бесплатные и конфиденциальные консультации по вопросам, касающимся их интеллектуальной собственности при работе на китайском рынке, - отмечает он. - Мы предлагаем обучение, горячую линию и сайт, где много открытой информации. Наша задача - помочь малым и средним группам принимать стратегически важные и обоснованные решения относительно их активов".

Важно, что ЕС консультирует не только в отношении Китая: подобные бюро работают и для информирования предпринимателей о защите продукции в Европе, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Индии.

Еврокомиссия недавно обнародовала новый План действий в области интеллектуальной собственности. Идея - подержать в том числе малый бизнес, позволив светлым головам максимально заработать на своих изобретениях.

Не бояться патентов

Джим Ступмен рассказал подробнее, как работает Управление помощи компаниям ЕС в Китае и почему не надо бояться оформлять свои права.

"Наше ведомство предоставляет бесплатные консультации европейским малым и средним компаниям. Мы видим, что малый бизнес порой воспринимает защиту интеллектуальной собственности как очень сложную, дорогую, юридически запутанную процедуру, вот почему мы стараемся предоставить компаниям своего рода отправную точку для лучшего понимания ситуации, позволяя оценить, как проблема патентования, авторских прав относится к их продукции и их планам на китайском рынке.

Мы делаем это через тренинги, вебинары, у нас есть горячая линия, куда компании могут позвонить и задать любой вопрос по интеллектуальной собственности, у нас есть сайт с большим количеством свободно загружаемой информации. Считаю нужным подчеркнуть: мы охватываем не только материковый Китай, но и Тайвань, Гонконг и Макао, рынки с другой правовой системой, в том числе и касательно защиты интеллектуальной собственности".

Джим Ступмен ©

Euronews: "Достаточно ли в ЕС компаний, которые серьезно относятся к своей интеллектуальной собственности и сколько стоит защита своих прав? Дорого?"

Джим Ступмен: "Нет, компаний, относящихся к проблеме серьезно, не так много. Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что менее 10% европейских малых и средних фирм действительно используют правовые механизмы для охраны своих нематериальных активов. У нас есть, что улучшать, привлекая к процессу малый бизнес, информируя компании о том, как защитить свои права на интеллектуальную собственность не только в Европе, но и на сложных третьих рынках, таких как Китай. Что с расценками? Все зависит от обстоятельств. Так, товарные знаки и авторские права, как правило, стоят дешевле. Но если вы хотите зарегистрировать ваши промышленные образцы, полезные модели, патенты, то это зачастую выходит дороже. Мы всегда рекомендуем работать с квалифицированными патентными бюро или юристами, специализирующимися на интеллектуальной собственности, для оформления ваших прав на любом рынке".

Euronews: "Китай - сложный рынок, он печально известен нарушениями авторских прав, подделками. Как вы помогаете компаниям обеспечить соблюдение их интересов?"

Джим Ступмен: "Прежде всего крайне важно, чтобы ваши права были зарегистрированы на третьем рынке - в Китае в данном случае. Нередко малые и средние предприятия думают, что товарный знак, полученный в европейском государстве-члене, автоматически будет охраняться и в Китае. Но это не так. Интеллектуальная собственность опирается на территориальный принцип, это значит, что вы должны регистрировать права на каждом рынке, где работаете. В случае нарушений мы консультируем европейские компании, предлагая различные способы отстоять свои интересы в Китае, мы также помогаем сориентироваться со сбором доказательств. Это поможет, если вам потребуется обратиться в суд".

Euronews : "И последний, практический вопрос. Предположим, что бизнесмен хочет защитить свою интеллектуальную собственность в Китае, как с вами связаться?"

Джим Ступмен: "Я бы очень советовал компаниям, у которых есть вопросы по защите интеллектуальной собственности, написать по адресу question@china-iprhelpdesk.eu. Вы получите ответ в течение трех рабочих дней от нашего бизнес-консультанта. Я также настоятельно рекомендую заглянуть на наш веб-сайт, там много свободно загружаемой информации, позволяющей сориентироваться в вопросах интеллектуальной собственности, понять, в какую категорию попадают ваш бизнес или продукция".

Цифры и факты:

Права интеллектуальной собственности защищают нематериальные активы компаний и помогают им охранять свои разработки и инновации.

Международные службы помощи оказывают поддержку европейским малым и средним фирмам в Китае, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и с недавнего времени - в Индии.

Эти многоязычные службы предлагают бесплатные услуги, включая консультирование по регистрации официальных прав интеллектуальной собственности (патенты, товарные знаки или права на промышленные образцы), управлению интеллектуальной собственностью в качестве активов, решению вопросов, связанных с нарушениями прав интеллектуальной собственности.

Полезные ссылки:

InMotionVR

Служба помощи компаниям в Китае

План действий ЕС в сфере интеллектуальной собственности