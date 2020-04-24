ЕС больше вложит в бизнес

Программа "Планета бизнеса" предлагает больше узнать о том, как предприниматели ищут решения на пике санитарного кризиса. На этой неделе выпуск посвящен европейской инициативе ESCALAR, которая позволит венчурным фондам активнее инвестировать в быстрорастущие компании. Проект - результат усилий Еврокомиссии и Европейского инвестиционного фонда. Мы приглашаем вас выслушать мнения экономиста и предпринимателя, которых инициатива коснулась напрямую.

Цифры и факты

ESCALAR - новая финансовая инициатива Еврокомиссии и Европейского инвестиционного фонда.

В ее рамах обеспечивается увеличение потенциала венчурных фондов для более масштабного инвестирования в перспективный бизнес.

По линии проекта выделяется 300 миллионов евро, которые, по расчетам, позволят генерировать инвестиции в размере 1,2 миллиардов.

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ESCALAR как финансовый инструмент

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