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Планета бизнеса

ЕС больше вложит в бизнес

 Serge Rombi
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ЕС больше вложит в бизнес
Авторское право  euronews
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Программа "Планета бизнеса" предлагает больше узнать о том, как предприниматели ищут решения на пике санитарного кризиса. На этой неделе выпуск посвящен европейской инициативе ESCALAR, которая позволит венчурным фондам активнее инвестировать в быстрорастущие компании. Проект - результат усилий Еврокомиссии и Европейского инвестиционного фонда. Мы приглашаем вас выслушать мнения экономиста и предпринимателя, которых инициатива коснулась напрямую.

Цифры и факты

  • ESCALAR - новая финансовая инициатива Еврокомиссии и Европейского инвестиционного фонда.
  • В ее рамах обеспечивается увеличение потенциала венчурных фондов для более масштабного инвестирования в перспективный бизнес.
  • По линии проекта выделяется 300 миллионов евро, которые, по расчетам, позволят генерировать инвестиции в размере 1,2 миллиардов.

Полезные ссылки:

Подробнее о проекте ESCALAR

ESCALAR как финансовый инструмент

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