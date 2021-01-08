Не забыть права

Джим Ступмен - один из столпов Управления ЕС по поддержке европейского бизнеса в Китае. "Планета бизнеса" поговорила с ним, чтобы узнать, как эта бесплатная служба помогает компаниям на практике.

Джим Ступмен: "Наше ведомство предоставляет бесплатные консультации европейским малым и средним компаниям. Мы видим, что малый бизнес порой воспринимает защиту интеллектуальной собственности как очень сложную, дорогую, юридически запутанную процедуру, вот почему мы стараемся предоставить компаниям своего рода отправную точку для лучшего понимания ситуации, позволяя оценить, как проблема патентования, авторских прав относится к их продукции и их планам на китайском рынке.

Мы делаем это через тренинги, вебинары, у нас есть горячая линия, куда компании могут позвонить и задать любой вопрос по интеллектуальной собственности, у нас есть сайт с большим количеством свободно загружаемой информации. Считаю нужным подчеркнуть: мы охватываем не только материковый Китай, но и Тайвань, Гонконг и Макао, рынки с другой правовой системой, в том числе и касательно защиты интеллектуальной собственности".

Euronews: "Достаточно ли в ЕС компаний, которые серьезно относятся к своей интеллектуальной собственности и сколько стоит защита своих прав? Дорого?"

Джим Ступмен: "Нет, компаний, относящихся к проблеме серьезно, не так много. Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что менее 10% европейских малых и средних фирм действительно используют правовые механизмы для охраны своих нематериальных активов. У нас есть, что улучшать, привлекая к процессу малый бизнес, информируя компании о том, как защитить свои права на интеллектуальную собственность не только в Европе, но и на сложных третьих рынках, таких как Китай. Что с расценками? Все зависит от обстоятельств. Так, товарные знаки и авторские права, как правило, стоят дешевле. Но если вы хотите зарегистрировать ваши промышленные образцы, полезные модели, патенты, то это зачастую выходит дороже. Мы всегда рекомендуем работать с квалифицированными патентными бюро или юристами, специализирующимися на интеллектуальной собственности, для оформления ваших прав на любом рынке".

Euronews: "Китай - сложный рынок, он печально известен нарушениями авторских прав, подделками. Как вы помогаете компаниям обеспечить соблюдение их интересов?"

Джим Ступмен: "Прежде всего крайне важно, чтобы ваши права были зарегистрированы на третьем рынке - в Китае в данном случае. Нередко малые и средние предприятия думают, что товарный знак, полученный в европейском государстве-члене, автоматически будет охраняться и в Китае. Но это не так. Интеллектуальная собственность опирается на территориальный принцип, это значит, что вы должны регистрировать права на каждом рынке, где работаете. В случае нарушений мы консультируем европейские компании, предлагая различные способы отстоять свои интересы в Китае, мы также помогаем сориентироваться со сбором доказательств. Это поможет, если вам потребуется обратиться в суд".

Euronews : "И последний, практический вопрос. Предположим, что бизнесмен хочет защитить свою интеллектуальную собственность в Китае, как с вами связаться?"

Джим Ступмен: "Я бы очень советовал компаниям, у которых есть вопросы по защите интеллектуальной собственности, написать по адресу question@china-iprhelpdesk.eu. Вы получите ответ в течение трех рабочих дней от нашего бизнес-консультанта. Я также настоятельно рекомендую заглянуть на наш веб-сайт, там много свободно загружаемой информации, позволяющей сориентироваться в вопросах интеллектуальной собственности, понять, в какую категорию попадают ваш бизнес или продукция".