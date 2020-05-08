Ковид атакуют с космоса

В битве с новым коронавирусом незаменимость новых технологий стала очевидной. Пока ученые работают над вакциной, правительства ищут каждодневные решения - в том числе и с опорой на космическую отрасль, в которой Европа остается мировым лидером.

Программа "Планета бизнеса" пригласила к разговору Тимо Песонена, он возглавляет директорат Еврокомиссии по оборонной промышленности и космосу. Эксперт рассказал, как Европа привлекает космические ноу-хау для борьбы с последствиями эпидемии.

Тимо Песонен: "Как вы знаете, мы в ЕС мобилизовали в кризис все ресурсы. Так, Италия после разразившегося на ее территории бедствия не осталось одна. Мы предоставили властям спутниковые снимки в наибольшей степени пострадавших районов, это помогло принять верные решения. Снимки оказались полезными и для анализа ситуации на границах, пробки там были ужасные".

Euronews: "Мы видели настоящие заторы на пропускных пунктах в ЕС. Чтобы разгрузить эти участки, потребовалось много усилий. Как не допустить повторения подобных ситуаций?"

Тимо Песонен: "Действительно, на некоторых участках европейских границ очереди из фур растянулись на десятки километров. С помощью системы мониторинга Земли "Коперник" мы выявили эти проблемные зоны, предложили снимки властям. Это помогло им принять верные решения.

Мы также запустили приложение Green Lane с опорой на систему навигации "Галилей". Оно адресовано водителям и очень удобно. Пользователи загружают его, отслеживают ситуацию, могут добавить данные от себя и так детализировать картину происходящего. Это прикладной, очень конкретный механизм, способный разгрузить европейские дороги".

Разрешением кризиса на трассах занималась и Ралука Мариан из Международного союза автомобильного транспорта. Сегодня, когда страны ослабляют карантин, эксперт дает следующие рекомендации: "Еврокомиссия ранее обнародовала указания о выделении полос для грузового транспорта на приграничных участках. Многие страны внедрили эти принципы в жизнь. По мере ослабления карантина мы не исключаем, что ситуация может осложниться. Частных машин на трассах станет больше, возникнет конкуренция за дорогу. Мы считаем, что с ослаблением изоляции выделенные полосы для фур должны быть обеспечены абсолютно во всех государствах ЕС. Кроме того, на границах не следует систематически останавливать транспорт для проверки: замедление трафика на несколько минут приведет в итоге к пробкам".

Ралука Марин приветствует запуск приложения Green Lane: "В ЕС насчитывается 187 пограничных пунктов. С таким количеством приложение, конечно, в помощь. Оно обеспечивает предсказуемость, представляет заинтересованным сторонам информацию в режиме реального времени, позволяет лучше планировать".

С этой оценкой согласен и Тимо Песонен: "Представим, что вы планируете логистическую цепочку, в ней есть импортно-экспортные операции. Вы очень подробно прорабатываете каждое звено. Имея данные о реальной ситуации на пропускных пунктах, вы планируете эффективней. Например, ищете альтернативные маршруты или организуете приоритетную доставку, отдавая предпочтение грузам первой необходимости".