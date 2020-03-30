Как ЕС поможет малым и средним предприятиям, пострадавшим от пандемии?

Этот выпуск "Планеты бизнеса" поможет вам лучше понять, как предприниматели справляются с пандемией коронавируса. Какие меры были приняты на национальном уровне и какие на европейском? об этом мы поговорили с Албаном Маджаром, президентом SME UNITED - Европейской федерации ремесленников и малых и средних предприятий.

О европейских мерах по поддержке малых и средних предприятий (МСП), пострадавших от кризиса, вызванного COVID-19, в деталях:

• Будут задействованы инструменты, предусмотренные бюджетом ЕС, для поддержки ликвидности этих компаний. Они дополнят меры, принимаемые на национальном уровне.

• В ближайшие недели 1 млрд евро будет перенаправлен из бюджета ЕС в Европейский инвестиционный фонд (EIF) в качестве гарантии, чтобы стимулировать банки предоставлять ликвидность МСП и средним компаниям. Это поможет, по крайней мере, 100 000 европейским малым и средним предприятиям получить доступ к финансированию на сумму около 8 млрд евро. Будет приостановлена также выплата кредита для тех должников, которые сильно пострадали от кризиса.

• Кредиты на оборотный капитал в размере 8 млрд евро, обеспеченные бюджетной гарантией ЕС, будут предоставляться через финансовых посредников - таких, как национальные рекламные и коммерческие банки или лизинговые компании - которые будут стимулироваться для обеспечения необходимой ликвидности.

• EIF распространит гарантии - с более высоким уровнем покрытия рисков, чем на обычные инвестиционные кредиты - на финансовых посредников. Таким образом, банки и другие посредники будут нести большую часть рисков, связанных с таким кредитованием, обеспеченным бюджетной гарантией ЕС.

• Кроме того, Европейский инвестиционный банк будет стремиться привлечь 10 млрд евро дополнительных инвестиций в МСП со своего собственного счета и ускорить предоставление ещё 10 млрд евро под гарантию ЕС.

Инициативы Еврокомиссии:

• Еврокомиссия предлагает быстро мобилизовать денежные резервы из Европейских структурных и инвестиционных фондов. Это обеспечит немедленную ликвидность бюджетов государств-членов и поможет перенаправить использование еще не выделенных 37 млрд евро на финансирование программ политики сплочения ЕС на 2014-2020 годы, что обеспечит столь необходимый импульс для экономических инвестиций.

• Еврокомиссия также сочтёт все расходы, связанные с Коронавирусным кризисом, приемлемыми согласно правилам политики сплоченности. Она также будет сочетать обеспечение единства расходов с максимальной гибкостью, что позволит государствам-членам использовать средства для финансирования действий, связанных с кризисом. Это также означает предоставление странам большей гибкости в перераспределении финансовых ресурсов, гарантируя, что деньги будут расходоваться в наиболее важных областях: в секторе здравоохранения, на поддержку МСП и рынка труда.

• Новые меры помогут МСП снизить серьезную нехватку ликвидности в результате пандемии, а также укрепят инвестиции в продукты и услуги, необходимые для поддержки кризисных мер в сфере здравоохранения. Государства-члены также будут иметь большую гибкость для переброски средств между программами, чтобы помочь наиболее пострадавшим.