Плавающие в воде пластиковый мусор, ржавые бочки и даже выброшенные стиральные машины.
Тонны наносящего урон экологии хлама застревают возле гидроэлектростанции, стоящей на реке Дрине, образуя настоящие острова из отходов.
Речь идет о сотнях тысяч тонн, которые ежегодно активисты и просто неравнодушные люди стараются выловить из русла реки, когда-то славивившейся едва ли не самой чистой водой на всех Балканах.
Тут был рай для рыбаков, о котором до сих пор ходят легенды.
Сегодня Дрина - иллюстрация проблем переработки отходов.
Экологи указывают, что Босния и другие страны западных Балкан на словах следуют охране окружающей среды и даже приняли ряд документов, которые должны поддерживать экологию.
Но практика, сетуют те, кто годами стремится изменить ситуацию к лучшему, говорит об обратном.
Есть точка зрения, что лишь строительство предприятий по переработке мусора и усилия населения по его первичной сортировке смогут сдвинуть ситуацию с мертвой точки.
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