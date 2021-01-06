Новые локдауны в Европе: еще дольше, еще жестче

В Германии локдаун не только продлевается по меньшей мере до конца января, но и ужесточается: если в одном округе в течение недели зарегистрируют более 200 новых случаев заражения на 100 тысяч жителей, то местным обитателям запретят удаляться более чем на 15 км от своего дома без уважительной причины.

Ангела Меркель, канцлер Германии, объяснила эти решения следующим образом: "Я повторяла и повторю вновь: грядущие зимние месяцы будут самыми сложными с эпидемиологической точки зрения, поскольку вирус очень быстро мутирует. Этот сверхзаразный штамм уже выявлен в нашей стране, так что сейчас мы опять должны напрячься, чтобы установить все цепочки инфицирования и очаги распространения заболевания".

Во Франции власти, оказавшись под огнем критики со стороны своих политических оппонентов и медиков, ускорили темпы вакцинации и расширили ее масштабы. С этой недели прививку могут получить социальные работники старше 50 лет, а также сотрудники экстренных служб, например, пожарные.

В Испании специалисты обратили внимание на неравенство регионов по отношению к логистике доставки вакцины.

В столице иберийского королевства получили лишь 6% от требуемого количества, тогда как в Астурию доставили свыше 80% от необходимого количества этого лекарственного препарата.

На помощь гражданским медикам призван воинский контингент. Армия будет заниматься еще и дезинфекцией помещений, в частности, домов престарелых.

В Великобритании, где количество зараженных давно перевалило за два с половиной миллиона человек, а число летальных исходов превысило 76 тысяч, в Англии действует третий жесткий локдаун, включающий в том числе и закрытые школы и иные детские учреждения.

Борис Джонсон прокомментировал эти шаги так: "Свыше двух процентов населения уже инфицированы, из них больше половины проживают в Англии. Точка зрения и логика действий кабмина понятна - мы хотим с помощью ограничительных мер защитить пожилых людей и тех, кто относится к группам риска".

В настоящий момент в мире выявлены почти 87 миллионов вирусоносителей, от инфекции, приведшей к COVID-19, скончались более миллиона восьмисот тысяч человек.