Штраф за "негритенка": Кавани заплатит £100 тыс. за расистский комментарий

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани оштрафован на 100 тысяч фунтов стерлингов и дисквалицифицирован на три матча за расистский комментарий.

Скандал разразился месяц назад. Один из подписчиков в Instagram поздравил Кавани с победой в матче против "Саутгемптона". В ответ уругваец написал "Gracias negrito", что можно перевести как "Спасибо, негритенок".

Вскоре Кавани удалил комментарий и признал свою вину. В сообщении, которое было опубликовано на сайте клуба, футболист написал, что хотел от всей души поприветствовать близкого друга и не намеревался никого обидеть. Свой пост он удалил, как только ему объяснили, что такое сообщение другими людьми может быть истолковано совершенно иначе.