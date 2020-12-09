"Нет расизму!" - УЕФА заменил судей

Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сменил бригаду арбитров матча группового этапа Лиги чемпионов между французским "Пари Сен-Жермен" и турецким "Истанбул Башакшехиром", прерванным из-за расистского скандала.

Во вторник матч 6-го тура группы Н в Париже был прерван на 14-ой минуте после того как команда гостей обвинила четвёртого судью - румына Себастьяна Колтеску - в расистском высказывынии. Футболисты и тренеры "Башакшехира" покинули поле в знак протеста, за ними последовали игроки "ПСЖ".

В своем Twitter УЕФА заявил, что проведет тщательное расследование, отметив, что "любым формам расизма и дискриминации нет места в футболе".

После обсуждения инцидента с обеими командами было принято решение в порядке исключения перенести матч на среду и провести его с новой бригадой арбитров.

Осудили произошедшее и в "Пари Сен-Жермен", заявив, что "все формы расизма идут вразрез с ценностями, которых придерживается председатель клуба, персонал и игроки".

Матч будет доигран с 14-й минуты. Главным судьёй назначен нидерландец Данни Маккели, а помощниками - его соотечественнрик Марио Дикс и Марцин Бонек из Польши. Четвёртым арбитром будет поляк Бартош Франковски.