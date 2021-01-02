Взять год Быка за рога | #КУБ

С наступившим и с отступившим! Наконец-то весь мир попрощался с 2020. В новый год с новыми надеждами и планами. Всем нам хочется, чтобы те проблемы, которые многим из нас принес 2020, остались позади.

Испытания и беды обязательно проходят. Так было всегда. А остаётся с нами главное, всё, что делает нас благородными и сильными: любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка. Владимир Путин Президент России

"Цените время, ведь когда оно уходит, оно уходит навсегда, — советует Владимир Жириновский. —Меньше переживайте, творите добро. Живите долго и смело".

Лидер ЛДПР призвал вспомнить о тех, кто сейчас лежит в больницах, кто выходил на улицы Хабаровска и Минска.

Большинство из нас подводят итоги года, многие делятся ими в соцсетях. Не остался в стороне журналист и муниципальный депутат Илья Азар. Правда, он решил подвести политические итоги года. Азар признался, что никакого новогоднего настроения у него нет, да и надежд на 2021 год тоже.

"Главный итог в том, что Кремль нанес очередной (контрольный?) сокрушительный удар по еле живому гражданскому обществу и жалким остаткам демократии в России. 2020 окончательно уничтожил выборы, разрешил Путину править до 2036 года, продолжил наступление на свободу высказывания в соцсетях".

никакого новогоднего настроения не чувствую, и хорошо, конечно, что этот кошмарный год заканчивается, но надежд на... Posted by Ilya Azar on Thursday, December 31, 2020

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев убежден, что 2020-й принес России много испытаний, из которых она вышла окрепшей, несмотря санкционное и информационное давление.

"Наша страна оставалась дипломатом в мировых делах и показывала уверенное лидерство на фоне растущей агрессивности Запада. Остановка кровопролития в Карабахе, регистрация вакцины от COVID и защита исторической правды в год юбилея Победы - все это за нами".

Как вы думаете, 2021 год будет лучше или хуже 2020? Чего вы ждете от 2021 года? Этот вопрос мы задали вам, нашим зрителям и подписчикам. Нам было интересно узнать, что вы думаете по этому поводу. И мы обещали, что некоторые комментарии прозвучат в эфире.

"Почти у каждого поколения свой "мини-конец света". Прорвёмся", — пишет Александр Мошков.

"Для России только лучше, пережили 91ый, 93ий, 2020, цель определена, переживём и этот. А вот для Европы и Америки прошедший год был вызовом, дальше лучше не будет", — уверена Наташа Юдина.

А вот Вячеслав Иванов не разделяет ее оптимизма. Он убежден, что России 2021 год ничего хорошего не принесет.

"Да, это политика. И политика будет не самая лучшая, тоже к сожалению. А для Земли будущий год будет нормальным. Американцы снова что-нибудь придумают, европейцы тоже, китайцы в стороне не останутся. Все остальные увы, будут наблюдать со стороны".

Будет ли 2021 лучше 2020? Ждем ваших комментариев! Euronews поздравляет вас с наступившим Новым годом!