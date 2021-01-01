Африка — зона свободной торговли

В Африке начала действовать континентальная зона свободной торговли: по числу государств-участников, по охвату населения и территории это крупнейшее подобное объединение в мире. Договор подписали 54 страны континента из 55: за рамками документа пока остаётся Эритрея, из-за трений с соседней Эфиопией.

Первоначально "запуск" зоны планировали на июль, но этому помешала пандемия.

Слабая диверсификация африканских экономик — ключевая проблема нового Союза: так, самая густонаселённая страна — Нигерия — ратифицировала соглашение лишь в начале декабря. Она почти полностью зависит от экспорта нефти, и власти опасались, что приток дешёвых зарубежных товаров осложнит развитие собственного производства.

Агостиньо Капайя, председатель Сообщества экспортирующих и международных компаний Анголы:

"Одна из наших главных задач — собственно, наладить торговлю: ведь сейчас мы, африканские страны, не слишком активно торгуем между собой, предпочитая отношения с Западом и с Азией".

Несмотря на беспрецедентные географические масштабы зоны свободной торговли, совокупный ВВП континента не превышает 3,4 триллиона долларов: это вчетверо меньше, чем у стран еврозоны, и в шесть раз меньше, чем у Китая.

Создатели Союза надеются за несколько лет увеличить объёмы торговли на 60%. Но этому будет препятствовать слабая инфраструктура, коррупция и вооружённые конфликты.

Неуза Силва, Euronews:

"Практическое начало будет положено 4-го числа, тогда пройдёт первая транзакция из аэропорта Ганы: в этой стране находится секретариат зоны свободной торговли. Затем последуют и шаги со стороны глав государств и правительств Африканского союза".