Феликс Чисекеди о будущем Африки, борьбе с терроризмом и вакцинации

Как перезапустить африканскую экономику, ослабленную пандемией? Страны континента переживают рецессию, первую за четверть века. По оценкам МВФ, для вывода континента из миграционного и экономического кризиса, для преодоления там террористических угроз, налаживанияэффективногоуправления потребуется не менее 300 миллиардов долларов.

_Эти и другие вопросы наш телеканал обсудил с Феликсом Чисекеди, президентом Демократической Республики Конго и нынешним главой Африканского Союза. _

Euronews: "Спасибо, что согласились поговорить. Как мы знаем, два десятка африканских государств, а также международные политики, делегации побывали в Париже по приглашению президента Макрона. Можно ли говорить, что решения саммита станут своего рода первой дозой вакцины, необходимой для выздоровления Африки?"

Феликс Чисекеди: "Прежде всего я благодарю президента Франции за смелую и беспрецедентную инициативу. Почему беспрецедентную? Потому что наконец-то к разговору о будущем привлечены сами африканцы. До сих пор решения принимались без них, их спускали сверху.... А теперь мы вместе прокладываем маршрут. Мне нравится термин, который использовал на встрече президент Макрон - "новый курс". Знаю, что задача трудна. Но я полон надежд. На саммите присутствовал президент Европейского совета Шарль Мишель, а он - убежденный африканист! Мы определили ряд целей, которые должны быть достигнуты в первой половине 2022 года, во время председательства в ЕС Франции. И мы обязательно подведем итоги на саммите ЕС и Африканского союза, увидим, правильным ли был намеченный в Париже вектор".

Euronews: "В Париже акцент был сделан на ситуации в здравоохранении. А что решено в отношении перезапуска африканской экономики?"

Феликс Чисекеди: "Большая новость - решение МВФ о выпуске специальных прав заимствования на общую сумму в 650 миллиардов. Правда, мы на Парижском саммите были немного разочарованы, так как на Африку из этой суммы зарезервированы лишь 33 миллиарда. Это очень мало для 54 стран.

Поэтому одной из задач слета стал поиск вариантовперераспределения квот - с тем, чтобы привлечь на континент 100 миллиардов. После переговорови консультаций мы увидели, что да, это возможно, и что 100 миллиардов - не предел. Большая новость и в том, что эту миссию возложатна Африканскийбанк развития, который очень хорошо знает наши страны и их трудности. Принятые решения станутзначительнымшагом по смягчениюдолговогобремени африканских стран".

Euronews: "Давайте вернемся к кризису здравоохранения. Что вы думаете о решениях саммита в этой области?"

Феликс Чисекеди: "Мы не собираемся запирать африканцев в Африке, правда? А значит, люди будут перемещаться, контактировать ... и так они рискуют встретиться с новым штаммом, более агрессивным и устойчивым к вакцинам. Я считаю, ждать этого нельзя, следует как можно скорее привить максимальное количество жителей континента. Мы обратились с соответствующим призывом к владельцам прав на новые вакцины. Думаю, такой подход хорошо отразится на населении Африки, которое стало жертвой многочисленных манипуляций".

Euronews: "На континенте чувствуется некое недоверие к вакцинам?"

Феликс Чисекеди: "Да! То, что африканцы выработали определенную устойчивость к вирусу, заставило многих поверить в то, что новый коронавирус неопасен для Африки, он якобы только для других! Но это ошибка, ведь вирус мутирует. Поэтому мы должны защитить себя".

Euronews: " Мы часто говорим о недостатке информированности?"

Феликс Чисекеди: "Да, у нас были провалы. Например, когда 11 стран Европы решили приостановить использование вакцины AstraZeneca, это дало фору тем, кто продвигал идею об опасности этого препарата именно для африканцев".

Euronews: "Кризис здравоохранения, экономический кризис плюс кризис миграционный. Мы знаем, что в последнее время на побережье Испании прибыло много беженцев из Африки. Вы как президент Африканского Союза поддерживаете диалог с ЕС по этому вопросу?"

Феликс Чисекеди: "К сожалению, пока нет. У Европы очень прямолинейный ответ - просто закрыть свои двери. Но я считаю, что ЕС должен говорить с африканцами. Чтобы сообща разобраться, из каких стран прибывают люди и как, сотрудничая с этими государствами, можно предотвращать отток молодежи. Ведь истинная причина отъезда людей - отчаяние. Молодые африканцы считают, что Европа - это Эльдорадо. И что, покинув свою страну, они смогут найти счастье в Европе. Но у Европынемало своих проблем. Поэтому важно, с однойстороны, разъяснить им это, а с другой - помогать в решении повседневных проблем. Считаю что налаживание молодежного предпринимательства является эффективным решением".

Euronews: "Давайте поговорим о Мозамбике и джихадистских угрозах в этой стране.Как справиться с проблемой?"

Феликс Чисекеди: "Проблема Мозамбика схожа с тем, что происходит на востоке моей родины. Там действуют исламистские террористические группы, которые, напомню, верны идеям ИГИЛ. Это не проблема одной изолированной страны. Мы боимся распространения, скажем так, метастаз этой раковой опухоли по разным регионам, по континенту.

Мы уже сейчас должны взяться за дело, ждать нельзя. Случившееся в Мозамбике очень символичнои для моейстраны. Речь идет о регионах, потенциально богатых минералами, другими природными ресурсами. Нам следует отсечь группировки от системы поставок, подпитывающих их деятельность. Следует работать быстро, эффективно и солидарно".

Euronews: "Несколько месяцев назад мировое сообщество и Конго пережили драматическую гибель итальянского консула. Я хотел бы узнать, как идет расследование убийства дипломата?"

Феликс Чисекеди: "Расследование продолжается. На определенном этапе были задержаны подозреваемые. Сейчас, думаю, их допрашивают, поскольку за этими людьми наверняка стоит целая организация. Они - исполнители, бандиты, которые управляются сверху.

Их боссов и надо отследить. Мы сотрудничаем с итальянскими службами, работы ведутся интенсивно. Случившееся ужасно, я тяжело переживалэту смерть, это еще больше мотивирует меня искать причастных.

Euronews: "Вы как президент Африканского Союза недавно заявили, что переходный период в Чаде должен пройти так, чтобы обеспечить там стабильность".

Феликс Чисекеди: "Решение, которое было принято, выбрали не мы, а жители Чада, речь идет о военном решении. Но для меня важно, чтобы там было спокойно. Я был в Нджамене на похоронах президента Деби, я видел, что страна стабилизировалась. Тем лучше! Но это не значит, что мы даем им карт-бланш на будущее. Они заявили, что готовятся к выборам через 18 месяцев, и мы просим, чтобы этот переходныйпериодбыл как можно более инклюзивным, чтобы по итогам никто не почувствовалсебя брошенным и не сказал: "Разтак, буду бороться за свою судьбу с оружием в руках!". Если переходный период устроит все общество, то мы получим в Чаде свободные, демократические и прозрачные выборы. Мы надеемся на такой сценарий, верим, что с ним страна вернется к окончательной стабильности".

Euronews: "Господин президент, хочет ли Демократическая республика Конго представительства в Совбезе ООН?"

Феликс Чисекеди: "Конечно, это очень амбициозный вариант - включить голос Конго в многоголосие оркестра наций. Сейчас, когда мы возглавляем Африканский Союз, я вижу для этого возможности".