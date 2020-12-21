Россия направила в ЦАР военных

Россия направила военных в ЦАР. "В страну переброшены несколько сотен военнослужащих регулярных войск, а также тяжёлое вооружение", - цитирует представителя правительства Центральноафриканской республики Анжа Максима Казаги агентство AFP.

Уточняется, что решение было принято на основе двустороннего соглашения о военной помощи.

Официального подтверждения Москва пока не давала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник заявил, что Кремль обеспокоен ситуацией в этой стране.

Как отмечают французские СМИ, там уже работают российские военные инструкторы - занимаются подготовкой местных солдат, а бойцы частных российских компаний охраняют главу государства.

На прошлой неделе три вооружённые группировки повстанцев ЦАР объединились в антиправительственную "Коалицию патриотов за перемены" и взяли под контроль несколько населённых пунктов близ столицы - Банги.

Их цель - помешать переизбранию действующего президента: Фостен-Арканж Туадера баллотируется на второй срок на выборах, которые должны состояться 27 декабря.

Ранее Россия, Франция, США и ЕС призвали повстанцев во главе с экс-президентом ЦАР Франсуа Бозизе сложить оружие.