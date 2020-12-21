Business Line: брусчатка из пластика, геномика и шопинг в Лондоне

Кения: дороги из пластика

Три года назад Кения ввела самый жесткий мире запрет на производство, продажу и использование полиэтиленовых пакетов. Специалисты говорят: в этой африканской стране, как и в других регионах мира, пластиковых загрязнений слишком много

Амос Вемания, участник проекта "Гринпис-Африка", вспоминает: "Гринпис" провел в 2018 году международное исследование в поисках следов пластика в потребляемой нами соли, микроэлементах.

Выяснилось, что микрочастицы пластмасс есть в морской соли, в соли, добываемой в озерах, горах. Это значит, что пластик присутствует в нашей пище, в воздухе, которым мы дышим, в нашей воде. И это приводит к проблемам со здоровьем".

Производственная компания Gjenge Makers из Найроби надеется помочь остановить поток пластмассовых отходов, превратив их в экологически чистое дорожное покрытие

Нзамби Мати, соучредитель Gjenge Makers, рассказывает: "Только в Найроби ежедневно образуется около 500 тонн пластмассовых отходов, а перерабатывается лишь очень небольшая часть. Остальное идет в природу, на свалки. Мы расценили эти отходы как ресурс, начали их собирать, продавать перерабатывающим компаниям - это было в 2017 году. Затем, спустя полгода мы поняли, что собираем больше, чем можем сбыть, больше, чем способны переработать наши партнеры. И мы решили запустить другой проект, стали забирать идущий на свалку пластик. Мы задались вопросом, как лучше получить добавленную стоимость, какой продукт будет отвечать этому требованию, получит рыночное признание? Мы решили, что будем делать дорожное покрытие. Так и началось наше производство блоков".

Пластик перемалывают в гранулы, их затем сортируются по цвету, смешивают с песком и прессуют в блоки. Анн Мутони координирует институт повышения квалификации в Мукуру близ Найроби. Его территорию покрыли новой плиткой.

"Раньше дорога у нас была засыпана камнями, студенты жаловались, что этот портит обувь, - рассказывает Анн. - Брусчатка гораздо приятнее, при ходьбе пружинит, как резина. Она ведь содержит пластик. Это - экологически чистый материал, он красив, у вас есть выбор цветов. За плиткой легко ухаживать, подметать, мыть. Она преобразила нашу территорию".

Компания Gjenge Makers способна производить полторы тысячи блоков в день, их цена составляет 8-10 евро за квадратный метр: условия, которые открывают фирме путь к лидерству в кенийском секторе по вторичной переработке.

Новая философия медицины

Генная инженерия, редактирование геномов - многомллиардные направления, они выходят на первый план в свете разработки вакцины от нового коронавируса. Наш корреспондент Джейн Уизерспун выступила в роли модератора на кругом столе в рамках ежегодной выставки информационных технологий стран Персидского залива в Дубае.

Euronews: "Вопрос на триллион долларов. какой, по-вашему, будет следующая революция?"

Профессор Зеев Роцтайн из Тель-Авиваубежден, что революция будет геномной: "Сегодня производство вакцин против нового коронавируса опирается на геномику, метод CRISPR. Вакцины от компаний Pfizer и Moderna задействуют РНК, они работают на на основе фрагмента генома коронавируса".

Доктор Манал Тариам из группы Primary Health Сare добавляет: "Для нас это задает вектор борьбы с болезнями в будущем, причем не только с пандемиями, но и с хроническими недугами. Умение понять геномную карту, просчитать, как общество отреагирует на вирус или бактерии - очень важный шаг в оценке масштабов любой болезни или пандемии.

Что конкретно дает нам геномика? Помимо базы данных, с опорой на которую мы сможем выстроить стратегию управления, она позволит быстрее перейти к персонализированной медицине. С ней мы будем лечить не болезнь, а человека".

Euronews: "Что необходимо для формирования экосистемы инноваций в области здравоохранения?"

Ассаф Барнеа, директор компании Sanara Ventures, комментирует: "К следующей пандемии мы должны подготовиться получше. Я думаю, мы будем ставить на внедрение в практику инноваций, искусственного интеллекта и услуг так называемого "цифрового здоровья". Сегодня наблюдается усиление тенденции в сторону развития целостного подхода к медицине, мы удаляемся от практики разрозненных, отдельно оплачиваемых услуг. Он станет основой экосистемы, в рамках которой произойдет совершенствование регулирования в сфере здравоохранения, будут внедряться новые технологии, необходимые для холистической медицины. У нас появятся врачи и клиники, активно внедряющие новинки, а мы, рыночные игроки, будем вынуждены пересматривать и совершенствовать наши бизнес-модели".

Из онлайна в пассаж

По данным исследований, треть розничных продаж в Великобритании в нынешнее Рождество придется на онлайн-ресурсы. Даже старейший торговый центр Англии, роскошный лондонский Берлингтонский Пассаж расширяет свои цифровые услуги.

Марк Лорд, отвечающий за прием посетителей Пассажа, комментирует: "Все наши магазины приспособились к непростым условиям этого года. Все предлагают услугу click-and-collect, вы можете найти любой товар на сайте, мы хорошо интегрировались в виртуальный мир. Вы оформляете заказ онлайн, а мы доставим ваши покупки в отель, по месту жительства в Лондоне или любой точке мира.

Нашему магазину - 201 год, но он приспосабливается к современным условиям".

Джорджия Бенат, жительница Лондона, предпочитает совершать покупки в интернете: "В этом году все вверх дном: не знаешь, открыты ли магазины, в какие часы. Проще и надежнее делать покупки онлайн".

Дэвид Сильвер руководит магазином Vintage Watch Company: "Во время локдауна рост интернет-продаж был головокружительным, - вспоминает он. - У нас всегда был свой сайт, с первого дня существования компании, так что мы оказались хорошо подготовленными, вся коллекция отснята и выложена. Нам не пришлось тратить слишком много сил. И да, спрос был очень значительным, мы поставляем продукцию по всему миру, в этом плане нам очень повезло".

После карантина некоторым клиентам предложат "личный шопинг" - на определенное время магазин откроют лично для них.

"Я думаю, что людей нужно подбодрить. Да, мы все умеем кликать мышью, класть товар в виртуальную корзину, забирать наши покупки. Но многие хотят вернуться в реальность, поход в магазин в сложившейся ситуации будем более запоминающимся, личным, - уверен Марк Лорд. - Это мы и собираемся предложить в Берлингтонском Пассаже. Я лично буду приветствовать вас на входе в надежде, что этот опыт позволит вам отвлечься на какое-то время от тревог и забот 2020 года, что вы сможете подготовится к Рождеству в более привычном формате".