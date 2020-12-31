Новогодние поздравления европейских лидеров

Лидеры европейских стран выступили с праздничными обращениям. Ангела Меркель в последний раз на посту канцлера ФРГ направила населению страны свои добрые пожелания. Она также напомнила, что на выборах в Бундестаг не будет выдвигать свою кандидатуру. По ее словам, за последние 15 лет жители Германии еще ни разу встречали новый год с такой надеждой.

"Пандемия коронавируса была и будет оставаться политической, социальной и экономической проблемой века. Этот кризис исторических масштабов наложил на каждого множество обязательств и слишком много — на некоторых из нас. Я знаю, что участие в этой исторической борьбе потребовало и до сих пор требует от вас доверия и терпения. Я вас за это благодарю от всего сердца", — сказала Меркель.

Во Франции президент Эммануэль Макрон в новогоднем обращении к соотечественникам также затронул тему коронавируса и поблагодарил жителей страны за единство и стойкость. По его словам коллективная ответственность помогла спасти много жизней.

"Надежда есть и она крепнет с каждым днем, перезапуск уже происходит во Франции. Это позволит нам начиная с весны построить более сильную экономику, которая будет одновременно создавать рабочие места, будет более инновационной, более уважительное по отношению к климату и биоразнообразию, которая будет нас поддерживать", — сказал Макрон.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей новогодней речи пообещал сделать С Соединенное королевство научной сверхдержавой и выразил надежду на то, что в наступающем году можно будет вернуться к привычной жизни.

"Хочу напомнить вам, что в 2020 году мы заново открыли для себя взаимовыручку и дух общности. В этом году работники многих сфер трудились без передышки, чтобы страна продолжала двигаться, несмотря на самый тяжелый для целого ряда поколений кризис, люди объединились в своей решимости защитить наши службы здравоохранения и спасти жизни", — сказал Джонсон.

Глава британского правительства поблагодарил ученых за создание вакцины от коронавируса. По его словам, с каждой сделанной прививкой шансы человечества на победу в борьбе с инфекцией увеличиваются.