Новый год в онлайне

Пустые площади, небо без всполохов салюта - так встретили новый год многие страны мира. Власти приняли меры, чтобы минимизировать сборища людей: в Германии из-за этого отменили традиционные праздничные фейерверки, а в Италии, Франции и Австрии в главную ночь года действовал комендантский час.

За месяцы пандемии мир привык проживать многие события в онлайне: исключением не стали и новогодние шоу, которые европейцы смотрели с экрана.

Так, в Испании бой курантов в полночьна пощади Пуэрта-дель-Соль транслировали по телевидению, сама площадьбыла полностьюбезлюдной, свою роль тут сыграли и сознательность граждан, и усилия полицейских патрулей. Тот же сценарий взяли на вооружение и в США. Новогоднее падение хрустального шара на Таймс-сквер – одно из самых красочных событий в Нью-Йорке с 1907 года - в этот раз прошло виртуально. Спуск шара венчал также прошедшее в оналйне праздничное шоу, на него в качестве почетных гостей пригласили тех, кто в пандемию трудился на передовой.

А в китайском городе Ухань, откуда по миру распространился новый коронавирус, карантины, похоже остались в прошлом: в новогоднюю ночь улицы здесьбыли переполнены людьми, и маски на лицах не скрывалихорошего настроения.

Масочный режим не стал помехой и для жителей северокорейской столицы: в Пхеньяне наступление 2021-ого отметилиторжественнойцеремоний, праздничнымсалютом и музыкальным шоу.