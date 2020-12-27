"Свет в конце длинного тоннеля"

78-летняя француженка, 96-летняя испанка и 101-летняя немка — их называют первыми европейцами, привитыми от коронавируса. В ЕС в воскресенье официально стартовала прививочная кампания, хотя в нескольких странах фактически она началась ещё в субботу. Но пока вакцины немного, и в первую очередь её направляют самым уязвимым: пожилым гражданам и работающим с ковидом медикам.

В любом случае, привить полмиллиарда человек — задача не на один месяц.

Сандра Браш, заведующая "ковидным" отделением:

"Это свет в конце тоннеля; но сам тоннель ещё очень длинный. Нельзя сказать, что мы возвращаемся к нормальной жизни, до этого ещё далеко. Но это уже большой шаг".

В Европе используют препарат Pfizer/BioNTech. Этой вакциной привиты уже около полутора миллионов человек во всём мире.

Политики торжествуют, заявляя об успехе столь грандиозного мероприятия, как организация вакцинации одновременно по всему Евросоюзу — производства, складирования и доставки с соблюдением строго температурного режима.

Лидеры подают согражданам пример, прививаясь сами: среди таких — чешский премьер Бабиш и его греческий коллега Мицотакис.

Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции:

"Сегодня великий день для науки, великий день для Евросоюза, который сумел доставить вакцину во все европейские страны в одно и то же время. Это претворение в жизнь принципов европейской солидарности".

Политики обещают, что вакцина будет бесплатной для всех граждан, при этом принуждать прививаться никого не будут. Далеко не все и собираются: так, в Румынии, согласно опросам, прививаться не хотят около трети граждан, которые не доверяют вакцине, опасаются побочных эффектов или просто не считают это необходимым.