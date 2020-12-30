Охранник, водитель, уборщица: какие вакансии стали самыми популярными у россиян в 2020 году

Самыми популярными вакансиями, которые искали россияне в 2020 году, стали охранники, водители и уборщицы. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру".

Согласно данным, следом в рейтинге наиболее частых запросов в этом году идут такие профессии как бухгалтер и продавец. Также россияне искали вакансии грузчиков, продавцов и сварщиков. Замыкают топ-10 администраторы и курьеры.

Топ-10 популярных профессий среди россиян

Водитель Охранник Уборщица Бухгалтер Продавец Грузчик Повар Сварщик Администратор Курьер

Отмечается, что среди запросов без указания конкретной специальности самыми популярными у россиян стали "Подработка", "Работа для женщин", "Работа на складах" и "Работа для студентов".

Также соискатели довольно часто интересовались вакансиями на дому, в сфере транспорта, строительства и на производстве. Популярными были и запросы "Работа с проживанием" и "Работа с ежедневной оплатой". Для исследования было проанализировано свыше 290 млн запросов пользователей.

По городам рейтинг запросов выглядит следующим образом: наиболее популярными вакансиями в 2020 году в Москве стали водитель такси, укладчик и комплектовщик. В Санкт-Петербурге работодатели чаще всего искали грузчиков, уборщиц и укладчиков. В Нижнем Новгороде и Саратове самыми востребованными стали укладчики, педагоги дополнительного образования, а также преподаватели математики.

По прогнозу "Работа.ру", в 2021 году востребованными для работодателей будут медработники, фармацевты, IT-специалисты, представители массовых специальностей (водители, продавцы, комплектовщики, курьеры, сборщики, логисты).