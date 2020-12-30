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Охранник, водитель, уборщица: какие вакансии стали самыми популярными у россиян в 2020 году

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 Ольга Кепински
Уборщик на Казанском вокзале в Москве
Уборщик на Казанском вокзале в Москве   -   Авторское право  Alexander Zemlianichenko/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Самыми популярными вакансиями, которые искали россияне в 2020 году, стали охранники, водители и уборщицы. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру".

Согласно данным, следом в рейтинге наиболее частых запросов в этом году идут такие профессии как бухгалтер и продавец. Также россияне искали вакансии грузчиков, продавцов и сварщиков. Замыкают топ-10 администраторы и курьеры.

Топ-10 популярных профессий среди россиян

  1. Водитель
  2. Охранник
  3. Уборщица
  4. Бухгалтер
  5. Продавец
  6. Грузчик
  7. Повар
  8. Сварщик
  9. Администратор
  10. Курьер

Отмечается, что среди запросов без указания конкретной специальности самыми популярными у россиян стали "Подработка", "Работа для женщин", "Работа на складах" и "Работа для студентов".

Также соискатели довольно часто интересовались вакансиями на дому, в сфере транспорта, строительства и на производстве. Популярными были и запросы "Работа с проживанием" и "Работа с ежедневной оплатой". Для исследования было проанализировано свыше 290 млн запросов пользователей.

По городам рейтинг запросов выглядит следующим образом: наиболее популярными вакансиями в 2020 году в Москве стали водитель такси, укладчик и комплектовщик. В Санкт-Петербурге работодатели чаще всего искали грузчиков, уборщиц и укладчиков. В Нижнем Новгороде и Саратове самыми востребованными стали укладчики, педагоги дополнительного образования, а также преподаватели математики.

По прогнозу "Работа.ру", в 2021 году востребованными для работодателей будут медработники, фармацевты, IT-специалисты, представители массовых специальностей (водители, продавцы, комплектовщики, курьеры, сборщики, логисты).