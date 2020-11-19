Синдром выгорания: европейские медсестры и медбратья уходят из профессии

Недостаток кадров, сверхурочные часы, перенапряжение ... Врачи и средний медицинский персонал, оказавшиеся на переднем крае борьбы с пандемией коронавируса, испытывают колоссальную физическую нагрузку. И дело не только в ней. Многие медики, несмотря на то, что в силу своей профессии, они привыкли видеть страдания и смерть, травмированы эмоционально. Астрид, бельгийская медсестра, решилась подрабатывать консультантом, чтобы помочь своим коллегам.

Астрид ван Маль, медсестра и консультант: "Когда я встречаюсь с девушками 23-24 лет в больничной раздевалке, они рассказывают мне о том, как умирали пациенты. Было и так, что за одну ночь уходили четыре человека. Эти юные девушки знают о смерти все. И это довольно необычно, поскольку речь в данном случае не идет об отделениях паллиативной помощи, где ухаживают за неизлечимыми больными. Я думаю, какое влияние все это окажет на молодых людей? Быть свидетелем стольких смертей в молодом возрасте очень тяжело. Они видят как пациентов не переводят в реанимацию, не знают как их лечить".

Выдерживают не все. Те, для кого стресс оказался непосильной ношей, уходят из больниц. Нольвенн Ле Бозек в течение пяти лет ухаживала за пациентами, но решила повесить в шкаф свой хирургический халат. Сейчас Нольвенн занимается тем, что готовит кексы и пирожные. Смена деятельности, по ее словам, спасла ее психическое здоровье.

Нольвенн Ле Бозек, бывшая медсестра: "Если говорить об атмосфере в больнице, было очень тяжело психологически. Мы работали в карантинных блоках, в защитных костюмах, масках. Нам еще и бороться приходилось, чтобы маски получить. Это ужасно. Мы рисковали и подвергали опасности свою жизнь и жизнь наших близких. И еще мы видели наших пациентов, которые не имели права встречаться со своими родными. Им было одиноко, и умирали они в одиночестве".

Во время пандемии, особенно первой ее волны, европейские медсестры и медбратья нередко устраивали протесты, требуя улучшить условия труда и повысить зарплату. "Мы не пушечное мясо", - говорили они, настаивая на необходимости обеспечить их средствами индивидуальной защиты и тест-системами.