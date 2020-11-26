Профсоюзы предупреждают об ущербе от польско-венгерского вето

Европейские профсоюзы бьют тревогу в связи с задержкой принятия семилетнего бюджета ЕС и Фонда восстановления после пандемии. Этот процесс блокируют Венгрия и Польша. По данным организаций трудящихся, 40 млн жителей Евросоюза получают пособие по временной безработице из-за нашествия коронавируса. Это в дополнение к 20 млн, которые были уволены ещё раньше.

Генеральный секретарь Европейской конфедерации профсоюзов указывает, что дополнительные деньги нужны срочно:

«Если сравнить эти цифры с влиянием на безработицу финансового кризиса, который был несколько лет назад, то сейчас влияние в три раза выше, - сказал Лука Висентини. – Поэтому если чрезвычайные меры, а затем и инвестиции не придут во-время, то в Европе разразится трагедия с занятостью, и обанкротится множество компаний. Так что настало время действовать".

Среди стран, наиболее пострадавших от этой вспышки безработицы, - Испания и Италия. Им полагается больше денег из восстановительного фонда, чем другим. Испанский бизнес ослабел и нуждается в финансовой подпитке во избежание резкого спада. В Италии 270 тыс компаний, связанных с торговлей и услугами, могут закрыться навсегда, если экономическая ситуация не улучшится быстро.

Депутат Европарламента от испанских социалистов обращается к руководству Венгрии и Польши:

«Честно говоря, я не могу понять ваше нынешнее вето, - сказал Хонас Фернандес. – Если вы его не снимете, но не сможете воспользоваться программой "ЕС нового поколения" и новым бюджетом. В любом случае Еврокомиссия будет требовать от вас соблюдения принципов правового государства".

Предполагалось, что средства из Фонда восстановления начнут поступать в страны ЕС в середине 2021 года, а из бюджета на антикризисные меры - ещё в этом году. Каждый день задержки из-за польско-венгерского вето увеличивает ущерб для всех.