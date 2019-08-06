Профессия—попрошайка: в Швеции ввели лицензии на прошение милостыни

Попрошайничество стало профессией.
Шведский город Эскильстуна к западу от Стокгольма первым в стране ввел лицензию для желающих просить милостыню на улице.
Чтобы заполучить заветную бумажку сроком на три месяца нужно заполнить онлайн форму либо обратиться в ближайший полицейский участок. При себе человек должен иметь действующее удостоверение личности.
Цена вопроса - 250 шведских крон (23 евро).
Нарушителям грозит штраф до 4000 крон (370 евро).
Сторонники новой меры борьбы с попрошайничеством говорят, что система лицензирования поможет бездомным и малоимущим наладить контракт с местными властями, в частности с социальными службами. Противники же считают, это решение сделает более уязвимыми тех, кто вынужден просить милостыню.
В декабре прошлого года южный городок Веллинге первым в стране официально запретил попрошайничество, его примеру с тех пор последовал еще ряд городов.