"Чрево Лондона" в ожидании худшего

New Covent Garden Market, крупнейший оптовый продуктовый рынок Соединенного Королевства, работает круглосуточно: ночью тут полным ходом идет разгрузка, утром принимают покупателей, днем развозят заказы по ресторанам и магазинам. Тут - самые свежие фрукты и овощи, хрустящие зеленые салаты, упругая цветная капуста и ароматная пряная зелень. БОльшая часть из того, чем торгует рынок, выращивается на континенте, и, соответственно, оттуда же и поставляется.

Очереди на границе - панднмия или нет - какую роль сыграют для торговцев?

Отвечает Вернон Маскаренас, коммерческий директор NATURE’S CHOICE: "Трудности стартуют в момент, когда начинается дистрибуция: продукция покидает португальскую ферму, где ее выращивали и собирали, потом пересекает Францию, приезжает в Кале. И вот тут нас и ждут сложности".

Все только что собранное доезжает до границы в фуре-рефрижераторе. Но даже сверхсовременное холодильное оборудование не может хранить свежие овощи и фрукты бесконечно.

По словам Вернона Маскаренаса, "сладкий перец, баклажаны, огурцы, помидоры, брокколи - это нормально, это доедет в товарном виде. Но как только речь заходит о нежном салате, ситуация меняется. Зеленые салаты не могут храниться дольше 56 часов, они неизбежно начинают портиться. Нам придется трижды подумать, например, над поставками молодого шпината, поскольку его очень сложно хранить. Он не переживет трехдневного ожидания".

Схожие опасения высказывает и ассоциация водителей-дальнобойщиков, ее глава Шейн Бреннан призывает власти взглянуть в лицо грядущим проблемам: "Колоссальные сложности с тем, чтобы заставить осознать происходящее. Tе, кто осуществляет логистику, пытаются добиться у клиентов требуемой информации. Ключевое словосочетание - готовность перейти к пограничному контролю. Объем требуемых документов будет зависеть от типа ввозимого фурой в Британию товара.

Если готовности нет, тогда придется стоять в очередях, что, в свою очередь, удлинит сроки поставок. Если документы к тому неправильно заполнены, то фуру вообще могут тормознуть и не пропустить, развернув ее на месте. Такой вот будет эффект".

Еще до заключения сделки Джонсон обратился к менеджменту крупнейших ритейлерных сетей с просьбой подготовить необходимый запас товаров, рассчитанный на торговлю в течение шести недель. Накануне заключения сделки он же призвал жителей Альбиона не делать, как он выразился, "панических закупок", заверив, что логистические цепочки очень прочные и способны выдержать любую нагрузку.

Из Лондона передает журналист Euronews Тайг Энрайт: "Председатель совета директоров ритейлера Tesco уже заявил, что не исключает перерывов в снабжении продуктами с ограниченным сроком хранения, и речь может идти о неделях и даже месяцах. Эту точку зрения разделяют многие его коллеги. Сколько такая ситуация продлится, сегодня не знает никто".