Сохранить праздник для детей: в России идут новогодние елки

Cтарая традиция - но по новым правилам.

Пройти на новогоднюю детскую елку в Ярославле можно только после измерения температуры и дезинфекции рук, никаких исключений не для кого не делается.

Ношение маски также обязательно, включая самых маленьких.

Вакцинация не снимает ответственности в соблюдении правил санитарной безопасности. Но с этим никто не спорит.

Татьяна Овсянникова, мать двоих детей, объясняет: "Дети пишут письма Деду Морозу, дети ждут праздника и волшебства. Да и взрослые тоже. Если мы откажемся от детских утренников, мы лишим себя чего-то очень важное. Разумеется, Новый год наступит вне зависимости от этого, но уйдет ощущение праздника".

В России традиционно предновогодняя неделя наполнена хлопотами, но дети все равно хотят праздника и волшебства.

9-летняя москвичка Ксюша побывала в гостях у Деда Мороза: "Я очень рада, что познакомилась с ним. Я бы хотела поехать на его родину, но сейчас там все закрыто".

Родители целиком и полностью - за интересы детей.

Елена Храброва, москвичка, пришедшая на елку с дочерью, полагает, что "Новый год очень важен для детей. Это же один раз происходит. Это прекрасный праздник, и даже если есть риск заражения, мне кажется, что не стоит от него отказываться".

За истекший день в Москве выявили свыше 6 тысяч новых инфицированных, но праздник все равно тут, он разлит в воздухе, как и надежда на то, что в Новом году все изменится к лучшему.