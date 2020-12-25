Список Forbes: кого пандемия сделала миллиардерами?

С начала пандемии COVID-19 в мире появились 50 новых миллиардеров, так или иначе связанных с отраслью здравоохранения. Об этом сообщает Forbes.

Пандемия привела к тому, что состояние глав многих фармацевтических компаний и инвесторов, ориентирующихся на вложения в области здравоохранения, значительно выросло, отмечает американское издание. В первую очередь речь идет о предприятиях, занимающихся "разработкой вакцин, препаратов и медицинского оборудования". Одними из самых заметных "новичков-миллиардеров" стали ученые, создавшие две известные вакцины от коронавируса - Pfizer/BioNTech и Moderna.

"В общей сложности Forbes в 2020 году удалось обнаружить 50 новых миллиардеров в области здравоохранения. Наиболее видными новичками этого года стали ученые, которые стоят за двумя наиболее успешными вакцинами от коронавируса - одна из них разработана [американской компанией] Pfizer и германской биотехнологической компанией BioNTech, а другая - базирующейся в штате Массачусетс компанией Moderna", - отмечается на сайте Forbes.

Так, согласно данным Forbes, состояние генерального директора и сооснователя BioNTech, немца Угура Шахина оценивается в $4,2 млрд. Ненамного от него отстал француз Стефан Бансель, возглавивший в 2011 компанию Moderna, — $4,1 млрд.

В список новоиспеченных миллиардеров включены также ряд глав компаний и инвесторов из Китая, Италии, Индии, Канады, Швейцарии, Гонконга, Дании.

Угур Шахин Andreas Arnold/(c) Copyright 2019, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Угур Шахин ($4,2 млрд)

Гражданство: Германия

Источник обогащения: BioNTech

Врач турецкого происхождения стал соучредителем компании BioNTech в 2008 году вместе с женой Озлем Тюречи (занимает пост главного медика в компании). Акции BioNTech с января выросли на 160% благодаря вакцине против COVID-19, разработанной в партнерстве с Pfizer. Ее эффективность оценили в 95%. Шахину принадлежит 17% акций компании.

Стефан Бансель Andrew Harnik/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Стефан Бансель ($4,1 млрд)

Гражданство: Франция

Источник обогащения: Moderna

Миллиардером француз стал еще в марте, тогда ему принадлежало 9% акций Moderna, цена на которые подскочила на 550%. Тогда же он сократил долю в компании до 6%. Эффективность вакцины Moderna, также как и Pfizer/BioNTech, оценивается в 95%.

Юань Липин ($4,1 млрд)

Гражданство: Канада

Источник обогащения: фармацевтика

После развода с Ду Вэйминем, председателем правления компании Shenzhen Kangtai Biological Products, владеет 24% акций компании. Это сделало ее самой богатой женщиной Канады. С начала 2020 года акции компании выросли на 90%. Shenzhen Kangtai Biological Products — эксклюзивный китайский производитель вакцины, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом, со сделкой по производству 200 миллионов доз. Но у компании неоднозначная история: в 2013 году ее вакцину против гепатита B связали со смертью 17 младенцев.

Ху Кун ($3,9 млрд)

Гражданство: Китай

Источник обогащения: медицинское оборудование

Председатель Contec Medical Systems, производителя медицинского оборудования, базирующегося в портовом городе Циньхуандао на северо-востоке Китая. В августе он вывел компанию на биржу Шэньчжэня и владеет почти половиной акций, которые выросли почти на 150% с момента IPO. Contec получает более 70% своей выручки из-за рубежа и производит ряд медицинских изделий для больниц, включая небулайзеры, стетоскопы и тонометры.

Карл Хансен ($2,9 млрд)

Гражданство: Канада

Источник обогащения: AbCellera

Хансен — генеральный директор и соучредитель AbCellera из Ванкувера, биотехнологической фирмы, которая использует искусственный интеллект для определения наиболее перспективных методов лечения заболеваний антителами. Он основал компанию в 2012 году. До 2019 года он также работал профессором в Университете Британской Колумбии, но полностью переключился на AbCellera. Это решение, похоже, окупилось, и 23%-ная доля Хансена принесла ему место в клубе миллиардеров после успешного листинга AbCellera на Nasdaq 11 декабря. Правительство США заказало 300000 доз бамланивимаба — антитела, обнаруженного AbCellera в партнерстве с фармкомпанией Eli Lilly, которое получила одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в качестве лечения COVID-19 в ноябре.

Тимоти Спрингер ($2 млрд)

Гражданство: США

Источник обогащения: Moderna

Иммунолог и профессор биологической химии и молекулярной фармакологии Гарвардского университета, Спрингер был одним из основателей Moderna в 2010 году, вложив около 5 млн долларов в молодую компанию. Десять лет спустя его 3,5%-ная доля сейчас оцениваемся примерно 1,6 млрд долларов. Спрингер — активный инвестор в биотехнологии, он владеет небольшими пакетами акций в фирмах Scholar Rock и Morphic Theotherapy. Свою первую крупную прибыль он получил в 1999 году, когда продал биотехнологическую компанию LeukoSite, которую он основал в 1993 году, компании Millennium Therapeutics за 635 млн долларов.

Серджио Стеванато ($1,8 млрд)

Гражданство: Италия

Источник обогащения: медицинская упаковка

Президент итальянской компании по производству медицинской упаковки Stevanato Group, второго в мире производителя стеклянных флаконов и известного поставщика флаконов для более чем сорока вакцин против COVID-19. Компания с оборотом 700 млн долларов также крупнейший в мире производитель инсулиновых шприц-ручек и производит оборудование для изготовления, стерилизации и упаковки миллиардов флаконов и других изделий из стекла.

Роберт Лангер Jason Alden/AP Images for Queen Elizabeth Prize for Engineering

Роберт Лангер ($1,5 млрд)

Гражданство: США

Источник обогащения: Moderna

Известный как "Эдисон в медицине" за его новаторскую работу в области биомедицинской инженерии, Лангер преподает химическую инженерию в Массачусетском технологическом институте. В 2010 году он был одним из основателей компании Moderna, расположенной через дорогу от его офиса в Кембридже, и никогда не продавал акций; его 3%-ный пакет сейчас стоит около 1,5 млрд долларов. Он владеет небольшими пакетами акций в биотехнологических стартапах SQZ Biotechnologies и Frequency Therapeutics, основанных докторантами из его лаборатории. Также ему принадлежат более 1400 патентов, на которые более 400 раз выдавались лицензии фармацевтическим и медицинским компаниям.

Премчанд Годха ($1,4 млрд)

Гражданство: Индия

Источник обогащения: фармацевтика

Дипломированный бухгалетр начал работать в фармацевтическом секторе в 1975 году, когда в партнерстве с семьей суперзвезды Болливуда Амитабха Баччана приобрел компанию Ipca Labs из Мумбая. Акции компании, которая занимается производством дженериков и фармацевтических ингредиентов, дважды в этом году поднимались в цене, частично из-за увеличения производства и продажи противомалярийного препарата гидроксихлорохина, который предлагали использовать в качестве потенциального лечения в начале пандемии.