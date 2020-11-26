Еврокомиссия штрафует фармацевтические лаборатории за сговор

Еврокомиссия наложила штраф в 60 миллионов евро на две фармацевтические лаборатории за то, что они условились задержать введение в Евросоюзе генерической версии лекарства от расстройства сна. Это израильская Teva и американская Cephalon. Их сговор длился с 2005 по 2011 год. За это время многим европейцам приходилось покупать более дорогие аналоги или снотворное.

Еврокомиссар, отвечающая за антимонопольную политику, назвала незаконным то, что фармацевты воспрепятствовали проникновению на рынок ЕС более дешевых медикаментов:

«Это означает, что в течение многих лет пациенты, национальные системы здравоохранения и налогоплательщики не могли воспользоваться более низкими ценами и возможно, также инновациями, - сказала Маргрет Вестагер. – Своим решением мы даём фармацевтическим компаниям четкий сигнал о том, что отсрочка выпуска дженериков недопустима в соответствии с законодательством ЕС о конкуренции».

Конфликт возник из-за модафинила. Это самым продаваемый продукт Cephalon и важное лекарство для пациентов, страдающих нарколепсией. Срок действия основных патентов, защищающих модафинил, истек в Евросоюзе в 2005 году, но Teva согласилась не поставлять этот дженерик на рынок ЕС, получив за это некоторые деньги.

В четверг израильская лаборатория выразила уверенность, что соглашение о патенте модафинила не нарушает правил конкуренции в их трактовании Европейским судом. Teva сообщила, что намерена подать апелляцию.