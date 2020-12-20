В медучреждения США начали поставлять вакцину Moderna

В США начали поставлять первые партии вакцины Moderna. По плану, прививки от коронавируса препаратом, разработанным американской фармацевтической компанией, начнут ставить уже с понедельника.

Для этого, как сообщают власти, по медучреждениям страны распределят почти 6 миллионов доз.

Разрешение на применение препарата компании Moderna с эффективностью 94% в экстренном порядке выдали в пятницу.

Это уже вторая вакцина против инфекции, одобренная в Штатах. На прошлой неделе Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США разрешило использование вакцины американской Pfizer и немецкой BioNTec.

После чего в стране, лидирующей по числу заражений и летальных исходов от COVID-19, началась массовая вакцинация.

С начала пандемии коронавирусом в США заразились почти 17,5 миллионов человек, свыше 313 тысяч из них умерли.