"Вакцина Pfizer и BioNTech работает"

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США после анализа подтвердило заявленную эффективность в 95% двухкомпонентной вакцины, разработанной совместно Pfizer и BioNTech.

Как отмечается в документе, опубликованном на сайте управления, такой уровень эффективности достигается через семь дней после введения второй дозы вакцины.

Однако неизвестно снижается ли уровень защиты через три недели после введения препарата.

Вакцина в целом эффективна. Она эффективна для людей старше 55 лет, она столь же эффективна для людей до 55 лет, эффективна для афроамериканцев, латиноамериканцев, белых и азиатов. У нее постоянный эффект и он безопасен. Вакцина вызывает боли в руках, недомогание, боли в мышцах и тому подобное". Джон Грабенштейн иммунолог

Также стало известно, что за время испытаний вакцины от Pfizer и BioNTech скончались шестеро добровольцев - двое в группе, получивших препарат, и четверо - в группе плацебо.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США рассмотрит возможность одобрения применения вакцины в этот четверг.

Если разрешение будет получено, американские власти планируют запустить массовую вакцинацию на следующий день.