Помилование от Трампа: президент США облегчил участь 18 человек

Два человека были помилованы Дональдом Трампом в ходе традиционного для американского лидера акта, когда приговор смягчается или перед осужденными распахиваются двери тюрьмы.

Джордж Пападопулос и Алекс ван дер Зваан были обвинены в ходе расследования спецпрокурора Мюллера и уже отбыли сроки заключения.

Также Белый дом сообщил, что помилованы (или им были смягчены наказания) еще 18 человек: три бывших конгрессмена от Республиканской партии, они отбывали наказание за коррупцию, а также четыре сотрудника Blackwater.

Это ЧОП, работавшее в Ираке. Эти люди отбывали наказания за убийство мирных жителей в Багдаде, совершенные еще 13 лет назад.

Право на помилование - прерогатива президента. Трамп воспользовался им не в первый раз. В ноябре он объявил об освобождении от уголовной ответственности своего бывшего советника по нацбезопасности генерала Майкла Флинна.

Того подозревали в связях с российским руководством.