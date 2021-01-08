Дональд Трамп планирует сам себя помиловать?

Дональд Трамп обсуждал с советниками возможность помилования самого себя в превентивном порядке до окончания своего президентского срока. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на два информированных источника.

При этом, по данным издания, Трамп несколько раз обсуждал эту тему с помощниками сразу после президентских выборов 3 ноября. По словам источников New York Times, "Трамп давал понять помощникам, что хочет помиловать себя в последние дни президентского срока". Действующий американский лидер "в нескольких беседах после дня выборов" 3 ноября 2020 года отмечал, что рассматривает такую возможность, говорится в материале. Он якобы выражал уверенность в том, что обладает соответствующими полномочиями и интересовался мнением помощников относительно того, следует ли ему поступить таким образом. По информации издания, президент уверен в том, что его враги начнут судебные преследования против него после окончания президентского срока.

Как отмечает издание, пока нет ясности, говорил ли Трамп об этом после беспорядков в центре Вашингтона в среду. Некоторые источники полагают, что американский лидер, возможно, уже готовится объявить о своем помиловании. В материале не уточняется, предъявления каких именно обвинений может опасаться Трамп.

Отмечается также, что ранее ни один президент США не использовал права помилования в отношении самого себя. В публикации констатируется, что президентское помилование распространяется только на те преступления, в которых человека обвинили федеральные власти страны, а не власти штатов.

Ранее телеканал CNN сообщал, что республиканец обсуждал с помощниками возможность в превентивном порядке помиловать своих советников - дочь Иванку и ее супруга Джареда Кушнера. Отмечалось, что Трамп опасается того, что он и его приближенные могут подвергнуться преследованиям при новой администрации демократа Джозефа Байдена.