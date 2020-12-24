Милосердие Трампа: президент США помиловал Пола Манафорта

Дональд Трамп помиловал бывшего главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта.

Как сообщила пресс-служба президента США, своим указом в среду он помиловал 26 человек, еще троим сократил тюремные сроки.

Манафорт был осужден за финансовые и налоговые преступления по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, а также связи Трампа с Москвой.

Как и Манафорту, полное помилование Трамп предоставил своему бывшему советнику Роджеру Стоуну, также осуждённому по итогам расследованию спецпрокурора за воспрепятствование правосудию.

В числе помилованных также Чарльз Кушнер, отец супруга Иванки Трамп, зятя президента Джареда Кушнера.

Бизнесмен был осуждён на два года тюрьмы за налоговые преступления, угрозу свидетелям и дачу ложных показаний.

Накануне Трамп помиловал 18 человек, среди которых бывший сотрудник его предвыборного штаба Джордж Пападопулос, осуждённый за дачу ложных показаний в ходе расследования спецпрокурора Мюллера.