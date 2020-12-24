Дональд Трамп снова поссорился с Конгрессом США

Перед отъездом из Белого дома на праздники президент наложил вето на оборонный бюджет. Одобренный Конгрессом законопроект предполагал, что траты составят 740 млрд долларов.

Трамп в письме, адресованном Палате представителей, заметил, что документ "противоречит внешней политике и политике национальной безопасности, проводимыми моей администрацией". Он также назвал перечисленные меры "подарком для Китая и России".

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси ответила президенту в "Твиттере": "В течение 60 лет оборонный бюджет принимался на основе двухпартийного консенсуса. Президентское вето - безрассудный шаг, ставящий под угрозу наши войска, он несет опасность нашей безопасности.

В среду Трамп сообщил, что не подпишет разработанный Конгрессом США законопроект о мерах поддержки населения и экономики страны, если в него не будут внесены внесут изменения.

Он заявил, что предполагаемые выплаты слишком низкие и потребовал их увеличить минимум в три с половиной раза, с $600 до $2 тыс или даже до $4 тыс на семью.

В понедельник Палата представителей намерена провести голосование, чтобы преодолеть президентское вето, касающееся финансов для военных нужд.