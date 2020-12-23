Пандемия: и в кино тоже

Киногод начался под знаком женщин. В канун пандемии на "Берлинале" блистали Хелен Миррен, Мэри Эль Фэнниг и Паула Бер, получившая "Серебряного медведя" за роль в картине "Ундина".

"Золотой медведь" фестиваля ушел иранскому режиссеру, автору картины "Зла не существует", однако лично Мохамед Расулоф в Европу приехать не смог, награду получила его дочь.

"У меня столько смешанных чувств - грусти, счастья, подъема, - призналась Баран Расулоф. - Я очень рада за отца, счастлива, что у нас есть шанс получить такую удивительную, особую награду".

Фильм состоит из 4 новелл, повествующих о людях, вынужденных любой ценой отстаивать собственную свободу в современном Иране.

А потом случилось немыслимое: пустая набережная Круазет в середине мая и объявление об отмене Каннского фестиваля из-за пандемии коронавируса. Тем не менее официальная конкурсная программа была обнародована в июле, а в октябре в Каннах даже провели несколько сеансов лишь для местной публики.

Венецианскому кинофестивалю повезло больше: "Мостру" удалось провести между двумя волнами ковида, пусть и со значительными ограничениями. На фестивале было мало звезд, но жюри во главе с не потерявший энтузиазма Кейт Бланшетт отметило наградой картину "Земля кочевников" режиссера Хлои Чжао. Продюсер и исполнительница главной роли в этом пронзительном роуд-муви —оскароносная Фрэнсис Макдорманд. Любители кино смогут увидеть фильм в 2021-м.

В конце сентября кинофестиваль в Сан-Себастьяне представил в том числе и несколько фильмов, первоначально отобранных в Канны. Сразу три награды, среди них и главная "Золотая раковина", завоевала 34-летний режиссер из Грузии Дея Кулумбегашвили с дебютной картиной "Начало".

"С первой полнометражной картиной все внове, но в этом году, несмотря на ковид, я впервые пережила опыт совместного просмотра картины с публикой, - рассказала режиссер. - Это так необычно!"

"Тяжелый, глубокий и великолепный", по оценке критиков, фильм выйдет в прокат после снятия ограничений на работу кинотеатров.