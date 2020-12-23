Кино-2020: сеть, низкие сборы и большие надежды

Год начался для мирового кинематографа с большой буквы. Военная драма о первой мировой от Сэма Мендеса, автора двух картин "Бондианы", произвела шоковой эффект.

Фильм "1917" получил 7 наград британкой кинокадемии - в том числе "лучший фильм", "лучшая режиссерская и операторская работа"

На вручении "Оскара" победу одержал малоизвестный широкой публике южнокорейский режисеер Пон Чжун Хо. Он забирает целый букет премий за картину "Паразит", признанную лучшим фильмом.

Молния из Голлвилуа: в Uiversal Pictures объявили, что дата выхода 25-го "Джеймса Бонда" переносится почти на год: мы сможем увидеть фильм в марте 2021.

Единственным крупным блокбастером, который рискнул выйти в прокат в пандемию, стала картина "Довод" от компании Warner, однако продюсеры констатируют низкие сборы.

В конце лета, между двумя локдаунами свет увидела трагикомедия датчанина Томаса Винтерберга "Еще по одной", сразу получившая хорошую критику и живой отклик аудитории.

В октябре создатель фильма рассказал нашему калану: "Сегодня чувствуется большое желание пойти в кино, люди спешат в залы. Цифры по коронавирусу снижаются, зрители идут смотреть фильмы... Это здорово, это возможно, как мы видим".

Другие фильмы в условиях пандемии до большого экрана не дошли. Как, например , "Пиноккио" Маттео Гарроне. Он вышел в прокат в Италии, а потом сразу переместился на VOD-платформы.

2020 стал поворотным для мирового кинематографа, в том числе и из-за усилившейся конкуренции со стороны стриминговых сервисов. Компания Disney, например, без колебаний сразу разместила свой игровой римейк "Мулан" на платформе, сохранив прокат лишь в Китае, новом кинемтографическом "Эльдорадо".

Ее дочерняя компания Pixar сделала то же самое с анимационной картиной "Душа", в кинотеатрах ее не ждут, но к Рождеству покажут в стриминге.