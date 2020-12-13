Награды Европейской киноакадемии

Датско-голландско-шведский фильм "Ещё по одной" получил главный приз Европейской киноакадемии. Всего эта лента получила четыре награды: европейский режиссёр, европейский актёр и европейский сценарист.

Трагикомедия рассказывает о друзьях, которые решили выяснить, как ежедневная выпивка влияет на человека — и эксперимент выходит из-под контроля.

Фильм посвящён Иде Винтерберг, дочери режиссёра, которая должна была исполнить одну из ролей, но погибла в автокатастрофе.

Томас Винтерберг, режиссёр:

"Моя дочь погибла во время производства этого фильма, она была влюблена в этот проект, была его частью, должна была сниматься. Единственное, что оставалось делать после её смерти — продолжать работу ради неё. Ваша награда — дань её памяти, я и благодарю вас от всего сердца".

В категории "лучшая европейская актриса" награду получила 25-летняя звезда немецкого кинематографа Паула Бер. Девушка сыграла главную роль в картине Кристиана Петцольда "Ундина". Это современный вариант мифа о русалке, которая убивает тех, кто её предал.

Лучшей европейской документальной лентой члены жюри сочли фильм производства Румынии и Люксембурга. "Коллектив" Александра Нанэу рассказывает о пожаре в бухарестском ночном клубе. Его жертвами в октябре 2015 года стали более 60 человек — причём многие из них скончались уже потом, в больницах, от травм, которые изначально сочли не угрожающими жизни.