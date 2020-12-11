Номинанты на "европейский Оскар"

Европейская киноакадемия назвала шестерых номинантов на звание лучшей исполнительницы женской роли.

Среди них - немецкая актриса Паула Бер, сыгравшая в фильме "Ундина" Кристиана Петцольда. Её героиня - историк и живёт в Берлине. Пережив личную драму, она вспоминает старинную немецкую легенду об ундине, которая должна убить предавшего её человека, чтобы вернуться в родные воды.

Другой претендент на награду - россиянка Наталия Бережная. В фильме "ДАУ. Наташа" Ильи Хржановского и Екатерины Эртель он сыграла заведующую столовой Наташу в секретном советском НИИ.

Действие происходит в 50-х годах прошлого века. Однажды после вечеринки Наташа проводит ночь с французским учёным, а на следующий день её вызывают в КГБ.

Аня, героиня фильма Мария Сёдаль "Надежда", роль которой сыграла норвежская актриса Андреа Брайн Ховиг, живёт счастливо вместе с мужем и детьми, когда ей ставят страшный диагноз - рак. Весь жизненный уклад семьи внзапно рушится, и на поверхность выступает любовь, затерявшаяся было в буднях.

"Чартер" - так называется картина шведского режиссёра Аманды Кернелл. Её соотечественница Ане Даль Торп номинирована за роль Алисы, которой после развода бывший муж не разрешает видеться с детьми. Однажды вечером Алисе звонит младший сын в слезах. Не предупредив отца, она забирает детей из школы и решает полететь с ними на Канарские острова чартерным рейсом

Немецкая актриса Нина Хосс поборется за звание лучшей актрисы своей работой в фильме "Сестрёнка" Стефани Шуа и Вероники Реймонд. Её героиня Лиза живёт в Швейцарии с семьёй. Сама она из Берлина и оставила там блестящую карьеру драматурга и любимого брата-близнеца, известного актёра. Узнав, что брат болен лейкемией, Лиза делает всё, чтбы он снова вышел на сцену и готова пожертвовать ради этого своим личным счастьем.

Испанка Марта Ниэто номинирована за роль Елены в фильме "Мать" Родриго Сорогойена. Десять лет назад исчез шестилетний сын героини. Женщина никак не может прийти в себя после трагелии, пока не встречает подростка, который напоминает ей её пропавшего сына.

Обладательница премии Европейской киноакадемии за лучшее исполнение женской роли станет известна в субботу. Из-за пандемии церемония будет проходит он-лайн из берлинского штаба киноакадемии.