Берлин: экскурсия из дома

Канун Рождества и Нового года - это время поездок и путешествий. Но на этот раз миллионы людей вынуждены оставаться дома из-за ограничительных мер, введённых в связи с пандемией. Гид из Берлина Джереми Минсберг стал организовывать для них виртуальные экскурсии по родному городу.

"Доброе утро из Берлина! Меня зовут Джереми, я провожу частные туры уже около 20 лет. Мы с вами находимся у Бранденбургских ворот, сейчас около 9 часов утра. Солнце только встает, сегодня прекрасная погода".

Во время карантина и изоляции чего только не организовывалось онлайн! И дни рождения, и свадьбы, и дружеские посиделки. Теперь, когда поездки по-прежнему ограничены, берлинский гид Джереми Минсберг добавил к этому списку виртуальные экскурсии по столице Германии.

"В марте этого года, когда внезапно на нас обрушился коронавирус, люди перестали к нам приезжать, путешествия стали редки. И я подумал: если люди не могут приехать в Берлин, то я могу сделать так, чтобы Берлин сам пришёл к ним", - рассказывает Джереми.

С помощью интернета зрители со всего мира могут познакомиться с Берлином во время индивидуальной виртуальной прогулки, совершить путешествие во времени - от Третьего рейха до холодной войны, от истории Холокоста до истории борьбы за права ЛГБТ сообщества. Как и во время реальной экскурсии, виртуальные путешественники смогут задавать вопросы и общаться с гидом.

Кейт Брэди, Euronews:

"В целом немецкая туристическая отрасль Германии уже потерпела убытки в 46,6 млрд евро только с марта по август этого года. Но ни один туристический регион Германии не пострадал от пандемии COVID-19 так сильно, как Берлин".

Хотя виртуальные туры не заполнят отели и рестораны, они все же могут помочь скрасить время вынужденной домашней изоляции.

"Сейчас люди застряли дома, многим некуда пойти, они не могут подышать ветром путешествий и приключений, - говорит Джереми. - И тогда люди решили собираться и организовывать разные виртуальные мероприятия. Так они могут и всё же проводить время вместе, общаться. Ну, а я решил помогать совершать совместные путешествия. Так люди смогут отрываться от окружающей реальности и окунаться во что-то новое, неизведанное".

Виртуальные путешествия стали особенно популярны в Австралии и Новой Зеландии, где в них принимают участие группы по 20-30 человек. Джереми надеется, что и после пандемиии такие туры останутся новым способом увидеть мир для людей, которые не могут путешествовать по-настоящему из-за возраста или инвалидности. А пока виртуальные путешествия и экскурсии могут служить временным решением для всех потенциальных туристов и гидов.