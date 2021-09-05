Плавучая ферма: прогресс или жестокость?

Порт Роттердама - не только самый крупный в Европе, но и единственный, где к тому же располагается необычная ферма. С 2019 года здесь держат дойных коров в хлеву, который плавает в акватории гавани.

Минке ван Вингерден, совладелица фермы:

"На этой молочной ферме 40 коров. Почему она плавает? Это вопрос нам задают все. Тут нужно вспомниьт, что мир развивается, и что сельскохозяйственных земель становится все меньше и меньше. Наша идея состоит в том, чтобы создавать условия для ведения сельского хозяйства недалеко от города, адаптируясь к климату".

Для большинства операций на плавучей ферме нет необходимости в многочисленном персонале. За доение здесь отвечает робот. Молоко перерабатывается тут же, на месте. Но поначалу в этот проект никто не верил.

Минке ван Вингерден, совладелица фермы:

"Когда нам в голову пришла идея о создании плавучей фермы, и мы обратились к руководству порта с просьбой разрешить нам её открыть, нам сказали: "Вы что, совсем с ума сошли?"

На плавучей ферме животных кормят зерном из местной пивоварни и скошеной травой, полученной при стрижке футбольных полей и полей для гольфа в Роттердаме. А коровий навоз перерабатывается в садовые гранулы.

Но не все радует такая идиллия. Защитники животных Нидерландов считают содержание коров в таких условиях жестокостью и требуют закрыть предприятие. Недавно две бурёнки упали в воду, и их с большим трудом удалось спасти.