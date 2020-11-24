Эффективность российской вакцины "Спутник V" возросла до 95%

Эффективность российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" превышает 95%. Об этом сообщил разработчик вакцины, столичный Центр им. Н.Ф. Гамалеи в ходе третьей фазы клинических испытаний. На основании второго промежуточного анализа данных вакцина показывала эффективность в 91,4%.

"Предварительные данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции (соответствует 21 дню после второй инъекции) показывают эффективность применения вакцины выше 95%", — говорится в пресс-релизе разработчика.

Согласно данным второй фазы испытаний, проведенной на основе анализа данных 18,7 тыс. добровольцев, которые получили первую и вторую инъекцию вакцины "Спутник V" или плацебо, на 28-й день после первой инъекции показал эффективность 91,4%.

По словам директорв НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, второй анализ осуществлялся уже спустя неделю после получения добровольцами второй инъекции, то есть их организм уже успел частично отреагировать на обе инъекции. Предполагается, что расчетный показатель эффективности будет еще выше при анализе данных по прошествии 3 недель после второй иммунизации, когда достигается наиболее сильный и устойчивый ответ организма.

На данный момент вакцина "Спутник V" проходит двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование. В нем принимают участие 40 тысяч добровольцев, из них первой инъекцией вакцинировано более 22 000 добровольцев и более 19 000 добровольцев - первой и второй инъекцией. В настоящее время также одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Республике Беларусь, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран, а также фаза II-III – в Индии.

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев уверяет, что НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи разработал одну из наиболее эффективных вакцин против коронавируса в мире с эффективностью выше 90% и ценой в два раза ниже, чем у других вакцин с похожей эффективностью. По его словам, уникальность российской вакцины состоит в использовании двух различных векторов на основе аденовируса человека, что позволяет обеспечить более сильный и долгосрочный иммунный ответ по сравнению с вакцинами, использующими один и тот же вектор для двух инъекций.

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Корее и других странах.

Клинические испытания также проходят разработанные иностранными компаниями вакцины. Так Pfizer и BioNTech заявили, что эффективность их совместной разработки составляет 95%. Примерно такой же показатель (94,5%) эффективности своей вакцины зафиксировал американская компания Moderna. Средняя эффективность британской совместной разработки AstraZeneca и Оксфордского университета, как заявляют производители, составляет 70%, однако при двукратной вакцинации этот показатель может увеличиться до 90%.