Венгерские специалисты тестируют вакцину "Спутник V"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывает не политизировать вопрос заказа вакцин от коронавируса в России и Китае. По его словам, если какие-то вакцины появляются раньше, то Венгрия также должна их зарезервировать.

Первые образцы российской вакцины "Спутник V" были доставлены в Венгрию на прошлой неделе и местные специалисты приступили к лабораторным исследованиям.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил: "Сейчас эта вакцина в России проходит третью стадию клинических испытаний. На эту фазу требуется около шести месяцев. На прошлой неделе завершился третий месяц и промежуточный результат показал, что препарат эффективен на 92%".

В правительстве Венгрии заявляют, что жителям страны у будет предложен выбор между китайской, российской или израильской вакциной, предварительно также заказаны 12 млн доз у производителей на Западе.