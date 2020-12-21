Европейский регулятор одобрил использование вакцины Pfizer-BioNTech в ЕС

Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило использование вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech на всей территории Евросоюза. Как отметили в понедельник в руководстве расположенной в Гааге организации, это решение даёт возможность начать вакцинацию в ЕС до конца текущего года.

"Я рада объявить, что наше агентство на сегодняшнем заседании приняло положительное решение по вопросу выдачи регистрационного удостоверения вакцине, разработанной Pfizer и BioNTech, - заявила Эмир Кук, директор агентства, в обязанности которого входит оценка лекарственных препаратов на их соответствие европейским требованиям.- Это значительный шаг вперед в нашей борьбе с пандемией, которая причиняет столько страданий и лишений не только в Европе, но и во всем мире. Это действительно историческое научное достижение: вакцина против нового серьёзного заболевания разработана и сертифицирована менее чем за год".

Реагируя на новость в Твиттере, Урсула фон дер Ляйен заявила, что наступил "решающий момент" в обеспечении европейских граждан "безопасной и эффективной вакциной" от коронавируса. Она уточнила, что Еврокомиссия должна подтвердить принятое решение в понедельник вечером. Вакцинация стартует в ЕС с 27 декабря.

Изначально Европейское агентство по лекарственным средствам должно было принять решение 29 декабря, но Германия и ряд других стран ЕС убедили организацию в том, что оно носит неотложный характер. Эмир Кук добавила на пресс-конференции в понедельник, что на сегодня доказательств неэффективности вакцины Pfizer-BioNTech против нового штамма коронавируса нет.