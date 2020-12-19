Коронавирус: надежды и разочарования

В эти выходные у итальянцев последняя возможность отправиться в путешествие, прежде чем в стране начнет действовать рождественский частичный карантин. После его наступления поехать в другой регион можно будет только в исключительных случаях, а в гости можно будет позвать только двух друзей или членов семьи. Ограничения будут действовать с 21 декабря по 6 января.

В аэропорту корсиканского города Аяччо по прилету теперь нужно показывать результаты теста на коронавирус, сделанного не более чем за 72 часа до поездки.

Во Франции с 20:00 действует комендантский час. Жесткий локдаун был снят 15 декабря, хотя в стране каждый день выявляют в среднем по 15 тысяч новых заражений.

По официальным данным, в Европе две трети смертельных случаев от коронавируса приходятся на дома престарелых, но Португалия, кажется, справляется с ситуацией лучше других европейских стран. Здесь от коронавируса умерли около 5600 человек, из них в домах престарелых - менее трети. Сейчас пожилых людей навещают военные.

- Мы чувствуем, что они обеспокоены здоровьем пожилых людей в нашей стране. Их волнует, как старики чувствуют себя в изоляции, без возможности выйти на улицу, без физической активности, - говорит технической директор дома престарелых Диана Коррейя.

По меньшей мере девять человек погибли в больнице турецкого города Газиантепа в результате пожара, вспыхнувшего из-за поломки кислородного аппарата. Трагедия произошла в отделении интенсивной терапии для больных Covid-19.

В Индии количество подтвержденных случаев перевалило за отметку в 10 миллионов. Но показатели заражения сейчас самые низкие за последние три месяца. В пятницу в стране, где проживают 1,3 миллиарда человек, были выявлены 25 тысяч новых случаев инфицирования.

- Для нас важна вакцина. Мы перешагнули отметку в 10 миллионов. Нам необходима вакцина, - говорит местная жительница.

Индийцы рассчитывают, что первые прививки будут сделаны уже в январе. Но эксперты переживают по поводу того, как будет осуществляться транспортировка препарата, который необходимо хранить при минусовой температуре.