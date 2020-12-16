COVID-19: в Европе, самом зараженном регионе, введены новые локдауны

В ряде европейских странах начали действовать строжайшие карантины.

В Британии, где число выявленных заражений приблизилось к 2 миллионам человек, и где зарегистрирована самая высокая в регионе смертность, кабинет министров ввел в столице страны и ближайших пригородах максимальный уровень ограничений. С сегодняшнего дня в Лондоне закрыты рестораны, кафе, гостиницы и кинотеатры. Магазины остаются открытыми.

Еще более жесткие меры - в Германии. В стране закрыто все, кроме продуктовых магазинов, работают и аптеки. Если этого окажется недостаточно, то федеральные земли имеют право ввести еще больше ограничений.

Во Франции со среды вместо локдауна начал действовать комендантский час. С восьми вечера и до шести утра всем полагается сидеть по домам. Музеи, театры и кинотеатры останутся закрытыми. Деятели культуры говорят, что правительство подписало им приговор.

- Мы абсолютно не понимаем, что происходит. В метро в час пик ездить можно, в магазинах сейчас толпы, открыты и учреждения культа. Нас же вышвыривают на улицу, в буквально смысле слова.

- Это продолжается много месяцев. Для театральной общественности, для театрального дела настали черные времена, все потеряют работу и надолго.

На Украине количество зараженных перевали за девятьсот тысяч человек, число летальных исходов приближается к 15 с половиной тысячам. Было объявлено, что локдаун начнет действовать с 8 по 24 января, он связан не только с пандемией коронавируса, но и с повышением уровня заболеваемости сезонным гриппом.

На улицу вышли недовольные решением владельцы мелких бизнесов.

- Мы в этой игре пешки, нас взяли в заложники. Мы просим власти нас услышать уже год, и в итоге к нам не только не прислушались, нас бросили на произвол судьбы.

Европа остается самым зараженным регионом мира - с начала пандемии тут были ваявлены свыше 20 миллионов инфицированных.