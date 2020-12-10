Футбол и дружба ушли в сеть, но не исчезли

В условиях пандемии Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" вынужденно скорректировала программу, адаптируясь к меняющемуся контексту. Перейдя от переполненных стадионов в виртуальное поле, проект продолжил развиваться, предлагая детям возможность обмениваться опытом и осваивать главные этические ценности.

С 2013 года проект"Футбол для дружбы" нивелирует границ, объединяя влюбленных в футбол детей. Эта международная детская социальная программа была организована и патронируется ПАО "Газпром", ее цель - популяризация у самых юных здорового образа жизни и таких важнейших ценностей, как дружба, мир, равенство. "Футбол для дружбы" - это ежегодные спортивные и образовательные слеты в разных уголках мира. Пандемия потребовала пересмотра формата: в 2020 году флагманские мероприятия переместились в виртуальное поле. Молодые игроки и журналисты из разных стран участвовали в программе в режиме онлайн.

Журналист Алексей Ярошевский является послом программы. "Думаю, что дети, которые участвовали в "Футболе за дружбу", действительно старались, - рассказал он. - Они были очень рады возможности взаимодействовать друг с другом. Я связался с некоторыми ребятами, они подтвердили, что очень счастливы, несмотря на контекст, продолжать дружить, встречаться с детьми со всего мира".

Итогом усилий детей и взрослых стало "Шоу хороших новостей", программа, в которой центральная роль отдана начинающим репортерам. В фокусе их внимания - события в мире спорта, культуры, освещение увлечений и досуга, всего того, что дарит позитивный заряд.

Юная Анна Шишкова только пробует себя на журналистском поприще. "Шоу хороших новостей" наполнено разными интересными событиями и фактами. Это - возможность наслаждаться, радоваться, узнавать что-то новое, шанс сохранить великолепные воспоминания!"- считает она.

"Хорошие новости" были открыты для пользователей Инстаграма, что дало возможность большому количеству участников обмениваться опытом, увлечениями, знаниями.

Одним их флагманских проектов сезона "Футбола для дружбы"стали онлайн-тренировки "Стадион там, где я".

Антон Павлинов, двукратный чемпион мира по футбольному фристайлу, комментирует: "Наша главная цель - замотивировать детей заниматься спортом в любых условиях. Как это проходило? Просто находясь у себя дома, я связывался с ребятами из разных частей мира и показывал им, пытался передать свои знания для того чтобы они смогли в домашних условиях освоить новые навыки футбольного фристалйа. Мне кажется, у нас это здорово получилось".

Профессионалы от футбола убедили детей: для тренировки достаточно иметь мяч, камеру, ну, и конечно, желание.

Мелоди Донше, шестикратная чемпионка мира по футбольному фристайлу, убеждена: "Футбольный фристайл - спорт, которым можно заниматься где угодно. Я, к примеру, давала уроки из своей гостиной. У вас нет нужды в большом пространстве, футбольном поле. Да, дети, которые только учатся, не должны манипулировать с мячом в непосредственной близости от телевизора".

Известные спортсмены охотно включись в оналйн- игры. Среди звезд этого сезона - легендарный французский полузащитник Робер Пирес.

За семь лет существования программа "Футбол для дружбы" собрала более 5 миллионов болельщиков и свыше 6 тысяч юных футболистов из 211 стран мира. Организаторы проекта, опирающегося на поддержку УЕФА, ФИФА, Международного Олимпийского комитета, надеются и в будущем вдохновлять детей на покорение новых спортивных и этических вершин - как на футбольном поле, так и за его пределами.